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Суды Происшествия

В Тольятти в третий раз будут судить бывших сотрудников МЧС, обвиняемых в коррупции

ТОЛЬЯТТИ. 4 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Автозаводский районный суд Тольятти поступило уголовное дело бывших заместителей начальника ОНД по Тольятти, Жигулевску и Ставропольскому району Сергея Жирова и Владимира Степанова. Их обвиняют во взяточничестве и злоупотреблении полномочиями. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в суде.

Фото: пресс-служба СУ СК РФ по Самарской области

Напомним, уголовное дело по п. "а, в" ч. 5 ст. 290 УК РФ ("Получение взятки") возбудили в отношении трех сотрудников МЧС.

Под суд пошли два замначальника ОНД Степанов и Жиров. Сергею Жирову вменяли два эпизода получения взяток, Владимиру Степанову — пять.

15 декабря 2020 г. суд признал Степанова виновным в трех эпизодах злоупотребления полномочиями и двух взятках. Ему назначили семь с половиной лет лишения свободы в колонии строгого режима и штрафом в 1,05 млн руб., а также дополнительным запретом на пять лет после освобождения занимать определенные должности.

Сергея Жирова признали виновным в злоупотреблении полномочиями и взятке. Ему назначили наказание ниже низшего предела — шесть лет колонии строгого режима со штрафом 630 тыс. рублей. Его также на пять лет после освобождения лишили права занимать определенные должности.

5 мая Самарский областной суд отменил этот приговор и направил дело на новое рассмотрение в ином составе суда. Второй раз процесс вела судья Виктория Горбашева. 30 июня на предварительном слушании она решила вернуть дело прокурору.

В перечне статей обвинения Сергея Жирова значится одно преступление — ч. 1 ст. 285 УК РФ ("Злоупотребление должностными полномочиями") и одно по п. "а" и "в" ч. 5 ст. 290 УК РФ ("Получение взятки"). У Владимира Степанова, в списке статей обвинения те же статьи, но преступлений предусмотренных злоупотреблений полномочиями не одно, а три.

Как сообщают в суде, уголовное дело передали судье Анне Токаревой. Дата заседания пока не назначена.

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