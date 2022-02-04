В Тольятти в третий раз будут судить бывших сотрудников МЧС, обвиняемых в коррупции

В Автозаводский районный суд Тольятти поступило уголовное дело бывших заместителей начальника ОНД по Тольятти, Жигулевску и Ставропольскому району Сергея Жирова и Владимира Степанова. Их обвиняют во взяточничестве и злоупотреблении полномочиями. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в суде.
Напомним, уголовное дело по п. "а, в" ч. 5 ст. 290 УК РФ ("Получение взятки") возбудили в отношении трех сотрудников МЧС.
Под суд пошли два замначальника ОНД Степанов и Жиров. Сергею Жирову вменяли два эпизода получения взяток, Владимиру Степанову — пять.
15 декабря 2020 г. суд признал Степанова виновным в трех эпизодах злоупотребления полномочиями и двух взятках. Ему назначили семь с половиной лет лишения свободы в колонии строгого режима и штрафом в 1,05 млн руб., а также дополнительным запретом на пять лет после освобождения занимать определенные должности.
Сергея Жирова признали виновным в злоупотреблении полномочиями и взятке. Ему назначили наказание ниже низшего предела — шесть лет колонии строгого режима со штрафом 630 тыс. рублей. Его также на пять лет после освобождения лишили права занимать определенные должности.
5 мая Самарский областной суд отменил этот приговор и направил дело на новое рассмотрение в ином составе суда. Второй раз процесс вела судья Виктория Горбашева. 30 июня на предварительном слушании она решила вернуть дело прокурору.
В перечне статей обвинения Сергея Жирова значится одно преступление — ч. 1 ст. 285 УК РФ ("Злоупотребление должностными полномочиями") и одно по п. "а" и "в" ч. 5 ст. 290 УК РФ ("Получение взятки"). У Владимира Степанова, в списке статей обвинения те же статьи, но преступлений предусмотренных злоупотреблений полномочиями не одно, а три.
Как сообщают в суде, уголовное дело передали судье Анне Токаревой. Дата заседания пока не назначена.
Последние комментарии
Да как так происходит? Все равны, а некоторые ровнее?!только за хранение 5 лет дают, судьи продажные! Надеюсь на пересмотр отправят и судью лишат прав.
Моей дочери практически отказали в возможности стать кандидатом в присяжные. Пришло письмо, где ее выбрали из списка избирателей. Она пошла в Пром.администрацию и ей там, вместо того, чтобы зарегистрировать, сказали в коридоре: ну чтоо вы, это такая маленькая вероятность, попасть туда. Я позвонила в канцелярию обл. суда. То же самое, слово в слово. Но позвольте: письмо как разговорит о том, что человека УЖЕ выбрала система из примерно миллиона избирателей в примерно полторы тысячи кандидатов. И если человек подходит по закону о присяжных судьях, то его ставят на учет и он дожидается звонка из суда с предложением прийти на заседание по отбору кандидатов.
Все боятся идти в присяжные.Никто не желает отбиения кукушки со стороны банды убийц
Интересно на фоне этой новости узнать, как обстоят дела по загрязнению нефти хлорорганическими соединениями, которое Самаранефтегаз допустила несколько недель назад. Результатов проверок нет. Кто будет оплачивать "банкет", непонятно. Операционный контроль сдаваемого в систему Транснефти сырья позволил бы всем работать гораздо спокойнее: и поставщикам, и получателям нефти, и транспортировщику.
Журналисты никогда не пишут...в рядах какой партии она состоялась... ..и это нужно указывать в будущем так как на носу выборы