Директора самарской УК получил условный срок за хищение денег жильцов

Промышленный районный суд Самары рассмотрел уголовное дело директора ООО "ЖЭК-2", которого обвиняли в хищении вверенного имущества и злоупотреблении доверием. Об этом сообщает региональная прокуратура.

С 1 сентября 2013 г. по 31 мая 2015 г. мужчина похитил с расчетного счета "ЖЭК-2" средства жильцов дома на ул. Свердлова. Деньги поступили на счет в качестве оплаты за отопление и водоснабжение. В итоге ОАО "ТЕВИС" бал нанесен ущерб более 5,6 млн рублей.

Кроме того, директор УК с 31 мая 2013 г. по 9 июля 2015 г. переводил деньги жильцов на счета организаций, которые якобы оказывали какие-то услуги "ЖЭК-2". В реальности же никаких работ не проводили, а все средства — более 2 млн руб. Обвиняемый забрал себе.

Суд приговорил директора "ЖЭК-2" к четырем годам лишения свободы условно с испытательным сроком три года. Приговор в законную силу еще не вступил.