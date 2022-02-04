Молодой самарец получил шесть лет колонии за сбыт мефедрона

В Самаре суд вынес приговор 20-летнему парню за незаконный сбыт наркотиков в крупном размере. Об этом сообщает прокуратура Промышленного района.

Весной 2021 г. молодой человек приобрел через интернет 5,89 г мефедрона. Наркотик он привез в квартиру на пр. Кирова, 385а, расфасовал по пакетам. Часть из них он успел спрятать в тайники. С оставшимся его задержали полицейские.

Суд назначил парню шесть лет лишения свободы в колонии строгого режима. Приговор еще не вступил в законную силу.