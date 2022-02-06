Судья вернула в прокуратуру уголовное дело о столкновении моторной лодки и катера с депутатами

Федеральная судья Татьяна Демидова вернула прокурору уголовное дело жителя Жигулевска Максима Забирова, которого обвиняют в нарушении ПДД, повлекшем смерть человека.
Напомним, 18 июня 2021 г. на Волге около Жигулевска маломерный "Фьорд-460" врезался в надувную лодку, в которой находились Ольга Безрукова с мужем и ребенком. В результате 32-летний мужчина оказался под водой и пропал.
За помощью в проведении проверки и возбуждении уголовного дела овдовевшая женщина обратилась к депутату Госдумы Александру Хинштейну. По данным депутата, на катере в качестве пассажиров находились нетрезвые депутаты городской думы Жигулевска Юрий Краснобаев и Юрий Погиблов. А управлял плавсредством инспектор местного заповедника.
Во время следствия выяснилось, что катер принадлежит жигулевскому заповеднику. Стараниями депутата Хинштейна Краснобаева — директора этого заповедника уволили с должности и исключили из "Единой России". Также оба депутата — свидетеля трагедии лишены мандатов.
24 января уголовное дело в отношении 38-летнего Забирова поступило в Ставропольский районный суд. Судья единолично приняла решение, что обвинительный акт по ч. 2 ст. 263 УК РФ "составлен с нарушением требований Кодекса". Однако прокуратура может обжаловать это мнение суда.
Последние комментарии
Да как так происходит? Все равны, а некоторые ровнее?!только за хранение 5 лет дают, судьи продажные! Надеюсь на пересмотр отправят и судью лишат прав.
Моей дочери практически отказали в возможности стать кандидатом в присяжные. Пришло письмо, где ее выбрали из списка избирателей. Она пошла в Пром.администрацию и ей там, вместо того, чтобы зарегистрировать, сказали в коридоре: ну чтоо вы, это такая маленькая вероятность, попасть туда. Я позвонила в канцелярию обл. суда. То же самое, слово в слово. Но позвольте: письмо как разговорит о том, что человека УЖЕ выбрала система из примерно миллиона избирателей в примерно полторы тысячи кандидатов. И если человек подходит по закону о присяжных судьях, то его ставят на учет и он дожидается звонка из суда с предложением прийти на заседание по отбору кандидатов.
Все боятся идти в присяжные.Никто не желает отбиения кукушки со стороны банды убийц
Интересно на фоне этой новости узнать, как обстоят дела по загрязнению нефти хлорорганическими соединениями, которое Самаранефтегаз допустила несколько недель назад. Результатов проверок нет. Кто будет оплачивать "банкет", непонятно. Операционный контроль сдаваемого в систему Транснефти сырья позволил бы всем работать гораздо спокойнее: и поставщикам, и получателям нефти, и транспортировщику.
Журналисты никогда не пишут...в рядах какой партии она состоялась... ..и это нужно указывать в будущем так как на носу выборы