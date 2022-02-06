16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Судья вернула в прокуратуру уголовное дело о столкновении моторной лодки и катера с депутатами В Тольятти в третий раз будут судить бывших сотрудников МЧС, обвиняемых в коррупции Гособвинитель запросил крупные сроки четверым обвиняемым в похищении Александра Душкова Двух самарских участковых осудили за попытку получить взятку Хоккеиста Максима Кондратьева обманули в Тольятти почти на 25 млн рублей

Суды Происшествия

Судья вернула в прокуратуру уголовное дело о столкновении моторной лодки и катера с депутатами

ЖИГУЛЕВСК. 6 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 87
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Федеральная судья Татьяна Демидова вернула прокурору уголовное дело жителя Жигулевска Максима Забирова, которого обвиняют в нарушении ПДД, повлекшем смерть человека.

Напомним, 18 июня 2021 г. на Волге около Жигулевска маломерный "Фьорд-460" врезался в надувную лодку, в которой находились Ольга Безрукова с мужем и ребенком. В результате 32-летний мужчина оказался под водой и пропал.

За помощью в проведении проверки и возбуждении уголовного дела овдовевшая женщина обратилась к депутату Госдумы Александру Хинштейну. По данным депутата, на катере в качестве пассажиров находились нетрезвые депутаты городской думы Жигулевска Юрий Краснобаев и Юрий Погиблов. А управлял плавсредством инспектор местного заповедника.

Во время следствия выяснилось, что катер принадлежит жигулевскому заповеднику. Стараниями депутата Хинштейна Краснобаева — директора этого заповедника уволили с должности и исключили из "Единой России". Также оба депутата — свидетеля трагедии лишены мандатов.

24 января уголовное дело в отношении 38-летнего Забирова поступило в Ставропольский районный суд. Судья единолично приняла решение, что обвинительный акт по ч. 2 ст. 263 УК РФ "составлен с нарушением требований Кодекса". Однако прокуратура может обжаловать это мнение суда.

Гид потребителя

Последние комментарии

Злыдень Злыдней 06 ноября 2021 03:59 Водитель Toyota Land Cruiser, устроивший дорожную разборку с грабежом, получил условный срок

Да как так происходит? Все равны, а некоторые ровнее?!только за хранение 5 лет дают, судьи продажные! Надеюсь на пересмотр отправят и судью лишат прав.

МалинаРоза М 27 октября 2021 06:49 Облсуд не может начать процесс по делу об убийствах сирот из-за квартир

Моей дочери практически отказали в возможности стать кандидатом в присяжные. Пришло письмо, где ее выбрали из списка избирателей. Она пошла в Пром.администрацию и ей там, вместо того, чтобы зарегистрировать, сказали в коридоре: ну чтоо вы, это такая маленькая вероятность, попасть туда. Я позвонила в канцелярию обл. суда. То же самое, слово в слово. Но позвольте: письмо как разговорит о том, что человека УЖЕ выбрала система из примерно миллиона избирателей в примерно полторы тысячи кандидатов. И если человек подходит по закону о присяжных судьях, то его ставят на учет и он дожидается звонка из суда с предложением прийти на заседание по отбору кандидатов.

Mark Krass 14 октября 2021 05:34 Облсуд не может начать процесс по делу об убийствах сирот из-за квартир

Все боятся идти в присяжные.Никто не желает отбиения кукушки со стороны банды убийц

Антон Зубов 12 июля 2021 15:32 Фигурант дела о грязной нефти получил два с половиной года колонии

Интересно на фоне этой новости узнать, как обстоят дела по загрязнению нефти хлорорганическими соединениями, которое Самаранефтегаз допустила несколько недель назад. Результатов проверок нет. Кто будет оплачивать "банкет", непонятно. Операционный контроль сдаваемого в систему Транснефти сырья позволил бы всем работать гораздо спокойнее: и поставщикам, и получателям нефти, и транспортировщику.

Z9 Yx 08 июля 2021 21:16 Сотрудница госпожнадзора получила в Тольятти четыре года колонии и лишилась офицерского звания

Журналисты никогда не пишут...в рядах какой партии она состоялась... ..и это нужно указывать в будущем так как на носу выборы

Фото на сайте

Убийцам семьи полковника Гошта вынесли приговор

Убийцам семьи полковника Гошта вынесли приговор

Михаила Назарова приговорили к 25 годам лишения свободы

Михаила Назарова приговорили к 25 годам лишения свободы

Начались слушания по делу учредителей молодежного театра "Лайт" Андрея и Алексея Зуевых и его директора Михаила Ушакова

Начались слушания по делу учредителей молодежного театра "Лайт" Андрея и Алексея Зуевых и его директора Михаила Ушакова

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 1 2 3 4 5 6