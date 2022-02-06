Судья вернула в прокуратуру уголовное дело о столкновении моторной лодки и катера с депутатами

Федеральная судья Татьяна Демидова вернула прокурору уголовное дело жителя Жигулевска Максима Забирова, которого обвиняют в нарушении ПДД, повлекшем смерть человека.

Напомним, 18 июня 2021 г. на Волге около Жигулевска маломерный "Фьорд-460" врезался в надувную лодку, в которой находились Ольга Безрукова с мужем и ребенком. В результате 32-летний мужчина оказался под водой и пропал.

За помощью в проведении проверки и возбуждении уголовного дела овдовевшая женщина обратилась к депутату Госдумы Александру Хинштейну. По данным депутата, на катере в качестве пассажиров находились нетрезвые депутаты городской думы Жигулевска Юрий Краснобаев и Юрий Погиблов. А управлял плавсредством инспектор местного заповедника.

Во время следствия выяснилось, что катер принадлежит жигулевскому заповеднику. Стараниями депутата Хинштейна Краснобаева — директора этого заповедника уволили с должности и исключили из "Единой России". Также оба депутата — свидетеля трагедии лишены мандатов.

24 января уголовное дело в отношении 38-летнего Забирова поступило в Ставропольский районный суд. Судья единолично приняла решение, что обвинительный акт по ч. 2 ст. 263 УК РФ "составлен с нарушением требований Кодекса". Однако прокуратура может обжаловать это мнение суда.