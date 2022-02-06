"Крылья Советов" обыграли "Нижний Новгород" - 2:0

В воскресенье, 6 февраля, "Крылья Советов" сыграли контрольный матч с "Нижним Новгородом".
Самарцы выиграли со счетом 2:0.
Следующий матч "Крылья" проведут 9 февраля с "Астаной" (Казахстан).
В воскресенье, 6 февраля, "Крылья Советов" сыграли контрольный матч с "Нижним Новгородом".
Самарцы выиграли со счетом 2:0.
Следующий матч "Крылья" проведут 9 февраля с "Астаной" (Казахстан).
Популярность - количество посещений публикаций с упоминанием субъекта за определенный период времени.
Активность - количество публикаций с упоминанием субъекта за определенный период времени.
Последние комментарии
Поддерживаю и болею!
Отличная была игра. Очень зрелищная! ⚽️😁
Роман Ежов, действительно, отличился! Молодец, парень!👍☺️
УДАЧИ!!!!!!!!!!!!!!!!
Крылья, дотируемые из бюджета, т.е. из нашего с вами кармана, платят зарплату выше бундеслиги??? Доколе?