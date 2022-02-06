ГЖИ контролирует работы по уборке снега

Государственная жилищная инспекция Самарской области контролирует работу управляющих организаций по уборке снега. Инспекторы проводят регулярные рейды по обследованию территорий, прилегающих к многоквартирным домам.
Контроль уборки территорий не прекращается и в выходные дни.
Как сообщает инспекция, сейчас в Самаре ведутся работы по адресам: 8-я радиальная, 19, 11, 33, Революционная, 89, 87, Московское шоссе, 26, Гая, 36, Полевая, 9, Печерская, 20а, 29, 25, 21, 3-й проезд, 48, Потапова, 78, Гастелло, 22 а, Тихвинская, 24, Советской армии, 238, 223а, 204, 208, 216, 237, Ново-Садовая, 303, 295,295а, Гая, 17, Подшипниковая, 33, Революционная, 85, Мичурина, 120,122,124,143,141а, Ерошевского, 19, Корабельная, 12, 3-й проезд, 39,50, Радиальная, 17 Фадеева, 44, Тихвинская, 24а, Карла Маркса, 173, Стара Загора, 80,82 Николая Панова, 32, Мичурина, 112, Осипенко, 20, Ерошевского, 84, 96, Революционная, 79, Подшипниковая, 13.
Отрабатываются заявления граждан, направленные в ГЖИ, а также посты в соцсетях, в которых жители многоквартирных домов жалуются на плохую уборку снега с кровель их домов и во дворах.
5 февраля инспекторы ГЖИ Самарской области провели рейды по обследованию территорий, прилегающих к многоквартирным домам в Новокуйбышевске по адресам: ул. Дзержинского, 3А, ул. Киевская, д. 7, ул. Строителей 1,5,7, ул. Буденного, 2, ул. Карбышева, 12Б, 14Б, пр. Победы, 40, ул. Кадомцева, 7.
Последние комментарии
У соседей на верхнем этаже тоже стоит тампон Это ужас Все течет по стенам до первого этажа
Да что вы врёте-то? 09 и 10 августа до раннего утра под окнами гремят. В 2:26 проснулся, а они там все гремят и гремят. Ново-Вокзальная, если что. Не стыдно? Почти две недели долбят и долбят. Спасибо за ремонт я бы сказал, если б гуманно и без лжи в СМИ это было бы
Здравствуйте,а по факту не оказания услуги из-за отсутствия контейнера для мусора , тоже рассматриваете претензию ?
Егоров похоже совсем не в теме, кто и за что платит. Наталья Вредина имеет трудовой стаж более 25 лет,налогов она достаточно заплатила, что бы ее не выдерживает на улицу. Квартира у нее хоть и двух комнатная, но не с туалетом на улице, а вполне комфортабельная. Находится более или менее близко к социальным объектам, в частности недалеко от кардиоцентра, который ей необходим по инвалидности. Сделайте ремонт общих коммуникаций, восстановите стены в доме и подъезде!Там ходить опасно!В квартире довольный ремонт, сделанный за свой счет!Наталья скоро в свою квартиру будет наверное заходить по лестнице, которую придется подставлять к балконы второго этажа! Наталья долгое время занималась общественной работой района, в частности и делами по устранению аварийных ситуаций в доме. Люди живы в доме, благодаря ее бдительности. А администрация района и города берет её измором, пытаться выкупить её жилплощадь за гроши, что бы она купила сама себе залупу. Содержите жилье в порядке, и не придется никого выселять. Администрации как всегда дешевле всё сломать,чем не доводить до аварийности! В нашем городе всё делается не для людей, а для отпуска на бумаге, якобы все по закону, за все деньги отчитались, всё растащиди по своим закромам.
и в доме 212 по Воронежской то же и ближайшую неделю не ожидается