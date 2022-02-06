ГЖИ контролирует работы по уборке снега

Государственная жилищная инспекция Самарской области контролирует работу управляющих организаций по уборке снега. Инспекторы проводят регулярные рейды по обследованию территорий, прилегающих к многоквартирным домам.

Контроль уборки территорий не прекращается и в выходные дни.

Как сообщает инспекция, сейчас в Самаре ведутся работы по адресам: 8-я радиальная, 19, 11, 33, Революционная, 89, 87, Московское шоссе, 26, Гая, 36, Полевая, 9, Печерская, 20а, 29, 25, 21, 3-й проезд, 48, Потапова, 78, Гастелло, 22 а, Тихвинская, 24, Советской армии, 238, 223а, 204, 208, 216, 237, Ново-Садовая, 303, 295,295а, Гая, 17, Подшипниковая, 33, Революционная, 85, Мичурина, 120,122,124,143,141а, Ерошевского, 19, Корабельная, 12, 3-й проезд, 39,50, Радиальная, 17 Фадеева, 44, Тихвинская, 24а, Карла Маркса, 173, Стара Загора, 80,82 Николая Панова, 32, Мичурина, 112, Осипенко, 20, Ерошевского, 84, 96, Революционная, 79, Подшипниковая, 13.

Отрабатываются заявления граждан, направленные в ГЖИ, а также посты в соцсетях, в которых жители многоквартирных домов жалуются на плохую уборку снега с кровель их домов и во дворах.

5 февраля инспекторы ГЖИ Самарской области провели рейды по обследованию территорий, прилегающих к многоквартирным домам в Новокуйбышевске по адресам: ул. Дзержинского, 3А, ул. Киевская, д. 7, ул. Строителей 1,5,7, ул. Буденного, 2, ул. Карбышева, 12Б, 14Б, пр. Победы, 40, ул. Кадомцева, 7.