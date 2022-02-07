СМИ: Пять футболистов, заключившие контракт с "Крыльями", до конца года останутся в аренде в "Чертаново"

Пять футболистов, заключивших контракты с самарскими "Крыльями Советов", останутся в московском клубе "Чертаново" до конца сезона, пишет "РБ Спорт".

Как пишет издание, сейчас руководство "Крыльев" приняло решение оправить пять футболистов в аренду в "Чертаново" до конца сезона. Речь идет о 20-летнем голкипере Никите Яворском, 20-летнем полузащитнике Никите Першине, 18-летнем полузащитнике Ильи Грибакине, 19-летнем нападающем Егоре Панкове и 19-летнем форварде Павле Попове.

18-летний Александр Коваленко и 17-летний Никита Салтыков, которые сейчас находятся на сборах в Турции с основной командой "Крыльев", во второй части чемпионата начнут выступать в самарском клубе.