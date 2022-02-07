"Давно бы умерли": показатели метеопоста вызвали сомнение в деле о грязном воздухе "Волгаря"

К судебным слушаниям по иску инициативной группы жителей самарского микрорайона "Волгарь" к надзорным органам намерены привлечь представителей ФГБУ "Приволжское УГМС". Это стало известно в ходе предварительного судебного заседания в понедельник, 7 февраля.

Необходимость приглашения в суд специалистов-метеорологов возникла из-за высказанных одной из заинтересованных сторон сомнений в результатах измерений уровня загрязняющих веществ. Ранее сообщалось, что в Куйбышевском районе Самары превышение предельно допустимой концентрации вредных веществ в воздухе может достигать 150-кратных значений.

В декабре прошлого года жители "Волгаря" обратились в суд по факту бездействия Росприроднадзора и Роспотребнадзора, пояснив, что некоторое время назад в "Волгаре" был установлен официальный пост, который курирует государственная организация ФГБУ "Приволжское УГМС". Пост постоянно передает данные о загрязнении атмосферного воздуха в надзорные органы.

По словам истцов, Росприроднадзор и Роспотребнадзор должны сами, по каждому превышению заводить дело и устанавливать виновника загрязнений. По факту же надзорные органы на жалобы местных жителей якобы отвечали отписками, что установить виновника не представляется возможным.

На предварительном заседании 7 февраля представители обоих надзорных ведомств выразили несогласие с иском, мотивируя это тем, что их специалистами регулярно проводятся плановые и внеплановые проверки на предприятиях — предполагаемых виновниках выбросов и при выявленных нарушениях выносятся соответствующие предписания и постановления о вынесении наказаний.

Установить же конкретного виновника в загрязнении атмосферы "Волгаря" сероводородом и другими вредными веществами только на основании данных метеопоста, по их словам, не представляется возможным.

Представитель Росприроднадзора пояснила, что действительно в микрорайоне "Волгарь" сложилась неблагоприятная ситуация с качеством атмосферного воздуха, в связи с чем были проведены проверки на предприятиях, расположенных вблизи от жилого района. По результатам проверок были составлены протоколы о вынесении административного наказания.

Еще одной проблемой "Волгаря", по мнению специалистов природохранного ведомства, является размещение жилых домов вблизи многочисленных озер — на подобных почвах из-за масштабной стройки могут происходить подвижки грунтов с высвобождением в атмосферу определенных веществ.

Представитель "Самарских коммунальных сетей", чьи очистные сооружения находятся рядом с микрорайоном, выразила несогласие с иском, обосновав это тем, что предприятие не является источником загрязнения атмосферы. Кроме того, по ее словам, административные расследования по результатам проверок со стороны Росприроднадзора и Роспотребнадзора были прекращены из-за отсутствия факта правонарушения, хотя в этот момент в "Волгаре" фиксировались выбросы. К тому же в процессе такой работы, как приемка сточных вод, указанных концентраций сероводорода в принципе быть не может, заявила она.

Отдельно представитель "СКС" отметила свои сомнения в результатах измерения уровня ПДК на стационарном посту: "Если есть превышение по сероводороду в 91 раз, то логично предположить, что, наверное, большая часть жителей "Волгаря" уже бы отправились на тот свет. Потому что превышение в 91 раз именно по сероводороду — это фактически отсутствие кислорода и, соответственно, летальный исход для человека".