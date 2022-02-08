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Футбол Спорт

"Крылья Советов" могут сыграть со сборной России

САМАРА. 8 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС. ОБЗОР СМИ.
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В марте во время турецкого сбора в период подготовки к стыковым матчам ЧМ-2022 сборная России может провести товарищеский матч с "Крыльями Советов", сообщает "РБ Спорт".

На сборе национальная команда поселится в одном из отелей Белека, а товарищеский матч может состояться на стадионе отеля "Мардан Палас". Игра может состояться 19 марта.

Напомним, 22-й тур РПЛ был перенесен после просьбы РФС, чтобы команда лучше подготовилась к стыковому матчу ЧМ-2022 с Польшей (игра состоится 24 марта на стадионе "Динамо").

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Последние комментарии

Андрей Соболев 29 июня 2021 12:55 СМИ: ФК "Крылья Советов" не смог заявить полузащитника Йоана Молло из-за проблем с документами

Поддерживаю и болею!

Андрей Соболев 29 июня 2021 12:54 "Крылья Советов" проиграли сербской "Будучности" - 2:3

Отличная была игра. Очень зрелищная! ⚽️😁

Андрей Соболев 29 июня 2021 12:51 "Крылья Советов" обыграли "Пролетер"

Роман Ежов, действительно, отличился! Молодец, парень!👍☺️

Игорь Митин 08 сентября 2018 10:46 СМИ: ФК "Крылья Советов" не смог заявить полузащитника Йоана Молло из-за проблем с документами

УДАЧИ!!!!!!!!!!!!!!!!

Ivan P. 28 августа 2018 18:47 Полузащитник ЦСКА Георгий Миланов выбирает между "Крыльями Советов" и бундеслигой

Крылья, дотируемые из бюджета, т.е. из нашего с вами кармана, платят зарплату выше бундеслиги??? Доколе?

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