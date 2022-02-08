"Крылья Советов" могут сыграть со сборной России

В марте во время турецкого сбора в период подготовки к стыковым матчам ЧМ-2022 сборная России может провести товарищеский матч с "Крыльями Советов", сообщает "РБ Спорт".



На сборе национальная команда поселится в одном из отелей Белека, а товарищеский матч может состояться на стадионе отеля "Мардан Палас". Игра может состояться 19 марта.



Напомним, 22-й тур РПЛ был перенесен после просьбы РФС, чтобы команда лучше подготовилась к стыковому матчу ЧМ-2022 с Польшей (игра состоится 24 марта на стадионе "Динамо").