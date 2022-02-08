В Самарской области адвоката осудили за покушение на мошенничество

Ставропольский районный суд Самарской области вынес приговор члену Палаты адвокатов Самарской области, признанному виновным в покушении на мошенничество (ч. 3 ст. 30 и ч. 2 ст. 159 УК РФ). Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в пресс-службе регионального УФСБ.

В мае 2020 г. адвокат предложил жителю Тольятти, обвиняемому в совершении ДТП, за деньги решить вопрос о смягчении уголовной ответственности и наказании, не связанном с лишением свободы. При этом защитник не имел реальной возможности исполнить обещания и планировал просто присвоить деньги клиента.

Подозреваемого задержали с поличным сотрудники ФСБ при получении части денег.

Суд приговорил адвоката к году лишения свободы условно с испытательным сроком один год.