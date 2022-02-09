Минздрав Самарской области десятый год взыскивает с экс-сотрудника 54 млн рублей

Министерство Самарской области десятый год пытается получить с бывшего сотрудника Антона Севей-Горяинова 55 млн руб. по делу о закупках томографов по завышенным ценам. Сейчас разбирательство идет в арбитраже.
Дело Антона Горяинова (тогда у него была односложная фамилия) стало одним из отзвуков громкого федерального процесса о коррупционных схемах при закупках томографов, огласку которому в августе 2010 г. придал президент РФ Дмитрий Медведев.
"Это абсолютно циничное, хамское воровство государственных денег. Я лично дам указание генеральному прокурору и руководителю Следственного комитета нашей страны, чтобы все, кто к этому причастен, понеслисерьезное суровое наказание. Это терпеть больше нельзя", - сказал тогда Медведев.
В ходе проверки деятельности самарских чиновников, проведенной контрольным управлением президента и Генпрокуратурой, выяснилось, что область купила три 16-срезовых томографа по 27 млн рублей каждый (контракт на 81 млн), один 64-срезовый томограф за 74,035 млн рублей и ангиограф за 49,140 млн. На самом деле, как посчитало надзорное ведомство, 16-срезовые томографы стоили 16-20 млн рублей, 64-срезовые - 28-40 млн рублей (в зависимости от комплектации).
В региональном управлении Следственного комитета состава преступления в действиях чиновников не увидели, но в результате все-таки возбужденное уголовное дело оказалось у их коллег в управлении СК РФ по ПФО (Нижний Новгород). Там следователи по особо важным делам установили, что в марте-апреле 2009 г. Горяинов, возглавляя департамент управления делами и материально-технического обеспечения министерства здравоохранения Самарской области, для составления технического задания получил от неустановленных лиц документ, содержащий требования к техническим характеристикам и комплектации закупаемых томографов.
Прописанные технические характеристики оборудования допускали к участию в аукционе только одного поставщика и "исключали возможность участия в аукционе субъектов предпринимательской деятельности, реализовывавших томографы других производителей".
Таким образом "вследствие неисполнения и ненадлежащего исполнения Горяиновым своих обязанностей" за медтехнику заплатили значительно больше ее рыночной стоимости. Разницу посчитали нецелевым использованием, и 28 октября 2011 г. Горяинову предъявили обвинение по статье "Халатность".
Дело в суд, однако, не пошло, а в июле 2012 г. уголовное преследование бывшего чиновника было прекращено из-за истечения сроков давности уголовного преследования.
Однако Горяинов не обжаловал прекращение дела по нереабилитирующему основанию, что позволило правоохранителям взыскивать с него установленный ими же ущерб. Еще в декабре 2012 г. Басманный районный суд Москвы удовлетворил иск прокурора Самарской области к Горяинову о взыскании 55 млн рублей.
В мае 2013 г. в связи с тяжелым материальным положением должника ему предоставили рассрочку с ежемесячной выплатой 3 тыс. руб. Горяинов погасил 283 тыс. рублей.
В конце 2020 г. экс-чиновник подал иск о собственном банкротстве. В марте 2021 г. он был признан несостоятельным, а общая сумма долгов составила 60,6 млн рублей. После процедуры реализации имущества арбитраж рассматривал вопрос освобождения его от обязательств. Суд однако пришел к выводу, что обнулить долг перед самарским минздравом нельзя, так как он возник по причине недобросовестного поведения Горяинова. Впереди у экс-чиновника кассационная инстанция.
Сегодня фигурант живет в столице и числится самозанятым. В Интернете можно найти его сайт, где Атон (так он указывает свое имя) Юрьевич Севей-Горяинов предлагает услуги по составлению генеалогического древа и родословной книги, а также прочие генеалогические исследования.
Последние комментарии
Да как так происходит? Все равны, а некоторые ровнее?!только за хранение 5 лет дают, судьи продажные! Надеюсь на пересмотр отправят и судью лишат прав.
Моей дочери практически отказали в возможности стать кандидатом в присяжные. Пришло письмо, где ее выбрали из списка избирателей. Она пошла в Пром.администрацию и ей там, вместо того, чтобы зарегистрировать, сказали в коридоре: ну чтоо вы, это такая маленькая вероятность, попасть туда. Я позвонила в канцелярию обл. суда. То же самое, слово в слово. Но позвольте: письмо как разговорит о том, что человека УЖЕ выбрала система из примерно миллиона избирателей в примерно полторы тысячи кандидатов. И если человек подходит по закону о присяжных судьях, то его ставят на учет и он дожидается звонка из суда с предложением прийти на заседание по отбору кандидатов.
Все боятся идти в присяжные.Никто не желает отбиения кукушки со стороны банды убийц
Интересно на фоне этой новости узнать, как обстоят дела по загрязнению нефти хлорорганическими соединениями, которое Самаранефтегаз допустила несколько недель назад. Результатов проверок нет. Кто будет оплачивать "банкет", непонятно. Операционный контроль сдаваемого в систему Транснефти сырья позволил бы всем работать гораздо спокойнее: и поставщикам, и получателям нефти, и транспортировщику.
Журналисты никогда не пишут...в рядах какой партии она состоялась... ..и это нужно указывать в будущем так как на носу выборы