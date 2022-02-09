Минздрав Самарской области десятый год взыскивает с экс-сотрудника 54 млн рублей

Министерство Самарской области десятый год пытается получить с бывшего сотрудника Антона Севей-Горяинова 55 млн руб. по делу о закупках томографов по завышенным ценам. Сейчас разбирательство идет в арбитраже.

Дело Антона Горяинова (тогда у него была односложная фамилия) стало одним из отзвуков громкого федерального процесса о коррупционных схемах при закупках томографов, огласку которому в августе 2010 г. придал президент РФ Дмитрий Медведев.

"Это абсолютно циничное, хамское воровство государственных денег. Я лично дам указание генеральному прокурору и руководителю Следственного комитета нашей страны, чтобы все, кто к этому причастен, понеслисерьезное суровое наказание. Это терпеть больше нельзя", - сказал тогда Медведев.

В ходе проверки деятельности самарских чиновников, проведенной контрольным управлением президента и Генпрокуратурой, выяснилось, что область купила три 16-срезовых томографа по 27 млн рублей каждый (контракт на 81 млн), один 64-срезовый томограф за 74,035 млн рублей и ангиограф за 49,140 млн. На самом деле, как посчитало надзорное ведомство, 16-срезовые томографы стоили 16-20 млн рублей, 64-срезовые - 28-40 млн рублей (в зависимости от комплектации).

В региональном управлении Следственного комитета состава преступления в действиях чиновников не увидели, но в результате все-таки возбужденное уголовное дело оказалось у их коллег в управлении СК РФ по ПФО (Нижний Новгород). Там следователи по особо важным делам установили, что в марте-апреле 2009 г. Горяинов, возглавляя департамент управления делами и материально-технического обеспечения министерства здравоохранения Самарской области, для составления технического задания получил от неустановленных лиц документ, содержащий требования к техническим характеристикам и комплектации закупаемых томографов.

Прописанные технические характеристики оборудования допускали к участию в аукционе только одного поставщика и "исключали возможность участия в аукционе субъектов предпринимательской деятельности, реализовывавших томографы других производителей".

Таким образом "вследствие неисполнения и ненадлежащего исполнения Горяиновым своих обязанностей" за медтехнику заплатили значительно больше ее рыночной стоимости. Разницу посчитали нецелевым использованием, и 28 октября 2011 г. Горяинову предъявили обвинение по статье "Халатность".

Дело в суд, однако, не пошло, а в июле 2012 г. уголовное преследование бывшего чиновника было прекращено из-за истечения сроков давности уголовного преследования.

Однако Горяинов не обжаловал прекращение дела по нереабилитирующему основанию, что позволило правоохранителям взыскивать с него установленный ими же ущерб. Еще в декабре 2012 г. Басманный районный суд Москвы удовлетворил иск прокурора Самарской области к Горяинову о взыскании 55 млн рублей.

В мае 2013 г. в связи с тяжелым материальным положением должника ему предоставили рассрочку с ежемесячной выплатой 3 тыс. руб. Горяинов погасил 283 тыс. рублей.

В конце 2020 г. экс-чиновник подал иск о собственном банкротстве. В марте 2021 г. он был признан несостоятельным, а общая сумма долгов составила 60,6 млн рублей. После процедуры реализации имущества арбитраж рассматривал вопрос освобождения его от обязательств. Суд однако пришел к выводу, что обнулить долг перед самарским минздравом нельзя, так как он возник по причине недобросовестного поведения Горяинова. Впереди у экс-чиновника кассационная инстанция.

Сегодня фигурант живет в столице и числится самозанятым. В Интернете можно найти его сайт, где Атон (так он указывает свое имя) Юрьевич Севей-Горяинов предлагает услуги по составлению генеалогического древа и родословной книги, а также прочие генеалогические исследования.