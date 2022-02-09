В Самаре речной перевозчик добивается возбуждения дела из-за некачественного топлива

Самарское ООО "Волжский флот", специализирующееся на речных перевозках, добивается возбуждения уголовного дела по факту поставок некачественного топлива, приведших к простою и дорогостоящему ремонту судов.

Компания в марте 2020 г. заключила контракт на поставку дизельного топлива с ООО "Простор нефть", зарегистрированным в Чердаклах Ульяновской области. Всего было поставлено солярки на 5,5 млн рублей.

Однако качество топлива, по словам представителей "Волжского флота", оказалось таким, что три судна одно за другим встали на ремонт, и компания понесла миллионные убытки из-за их простоя, которые она оценивает как значительный ущерб.

Перевозчик заказал проведение экспертизы, показавшей, что топливо является "смесью продуктов переработки среднедистиллятной и масляной фракций, с веществами полученными путем органического синтеза".

"Волжский флот" обратился в полицию, где после проверки вынесли решение об отказе в возбуждении уголовного дела. Однако после вмешательства прокуратуры это решение было отменено. Представители перевозчика также обратились в Федеральную налоговую службу с целью инициировать проведение камеральной проверки и установить происхождение топлива.

"В документах отсутствуют сведения о порядке поставки топлива, сведения об автотранспортных средствах, их водителях, осуществляющих перевозку, т. е. сведения, позволяющие с учетом возможностей систем автоматизированной идентификации и взимания платы (АИС/AIS, Платон и т. д.) отследить весь путь груза", — отмечается в обращении компании. В нем также указывается на вероятно криминальное происхождение топлива, что при этом не помешало "Простор нефти" получить налоговые вычеты.

ООО "Простор нефть" создано в 2015 году и зарегистрировано в Ульяновской области, поселке Чердаклы, ул. Железнодорожная, 4Б. Совладельцами выступают Вадим Тищенко (80%) и Анастасия Никишина (20%). Директор — Евгений Селиванов. Выручка компании за 2020 г. — 300 млн руб., чистая прибыль 3,55 млн. По этому же адресу зарегистрировано ООО "Простор", на 100% принадлежащее Тищенко. Эта компания в 2002 г. выручила 622 млн руб. при чистой прибыли в 8 млн рублей. В 2014–2016 гг. Тищенко выступал владельцем кинельского ООО "СтройЛидер" (компания была ликвидирована), также специализировавшегося на торговле топливом.

Заместитель директора ООО "Простор нефть" Сергей Мушкат ранее был соучредителем ООО "Самарапроминвест и К" (оптовая торговля топливом), где одним из его партнеров выступал Николай Кутиков. Последний, в свою очередь, через ООО "Восток-Запад" и ООО "Сигма-инвесит" аффилирован с экс-президентом Федерации дзюдо Самарской области Хабилем Бикташевым.