В Доме Маштакова усилили фундамент и восстанавливают сруб

В "Доме Маштакова" (Самара, ул. Самарская, 207а) побывал научный руководитель проекта Андрей Борисович Бодэ, ведущий научный сотрудник, заведующий Сектором деревянного зодчества НИИТИАГ, кандидат архитектуры, советник РААСН. Он осмотрел текущее состояние реставрации и провел совещание с проектировщиками.

Напомним, в 2021 г. проект по реставрации дома Маштакова и созданию на его базе культурного пространства — галереи "Заварка" победил в конкурсе Президентского фонда культурных инициатив. Инициаторами проекта стали Всероссийское общество охраны памятников истории и культуры (ВООПИК) и депутат Госдумы Александр Хинштейн при поддержке правительства Самарской области и администрации Самары.

Работы на объекте началась в октябре 2021 г. с обследования здания. Одной из задач первого уровня стало усиление фундамента в рамках противоаварийных работ. На сегодня она выполнена. Под каркас здания подвели венцы, практически полностью восстановили бревенчатый сруб. Сейчас идет настил полов на первом этаже здания.

Комментарий Андрея Бодэ: "Последняя наша встреча здесь была 1 декабря. За прошедшие два месяца сделано очень многое. Нужно поблагодарить производственников: работают качественно и быстро. Заменены нижние венцы, по стенам сделаны заплаты. Приближается к своему завершению реставрация сруба. Верхние подкровельные венцы потребуют отдельного внимания. Это связано еще и с тем, что они станут частью будущей экспозиции. Мы постараемся во всех элементах, "не заглаживать и не обновлять". Чтобы человек, вошедший в здание, видел: да, вот это старое, настоящее. Наша цель в реставрации выявить все артефакты, и чтобы они были на виду. С этой целью как раз и предполагается "раскрытие" потолка на втором этаже. Будет довольно большое окно, через которое можно будет увидеть чердачные стропила. Там очень красивая обрешетка из стропильных брусьев и сами стропила замечательные. Много повреждений, конечно, поэтому мы будем менять стропила местами, чтобы в этом раскрытии была 100-процентная подлинность. Чтобы максимально усилить историко-культурную ценность объекта.

Как мы видим, на первом этаже почти уложены полы. Но задача реставрации — не только привести в порядок здание, но и сохранить старые элементы и отреставрировать их. Мы видим сохраненные печи, которые будут отреставрированы и украсят интерьеры будущей галереи. Вообще, остается достаточно много аутентичного. Подлинные стены, часть балок, окна.

По срубу под замену ушло процентов 20, не больше. С учетом того, что дом был жилой, люди в нем много чего переделывали. От своего первоначального облика дом был изуродован и весь искромсан. Поэтому, конечно, в перегородках много замен будет. Но вот окна мы полностью восстановим. Они вынуты, отвезены в Москву в реставрационные мастерские. Я смотрел, как там с ними работают. Это не замена, это реставрация всех элементов: наличников и "окосячек", то есть обрамлений окна".

Напомним историю особняка. Дом купца Михаила Дементьевича Маштакова был построен по проекту архитектора Александра Щербачева, предположительно, в 1906 году. Архитектурный стиль — эклектика, с декоративными башенками. Предметом охраны служит фасад. В 1911 г. Маштаков продал дом и усадебное место купцу Николаю Федоровичу Маркову, который владел им до 1918 года. После революции дом национализировали, и в советские годы здесь располагались коммунальные квартиры. На рубеже XXI века возле особняка Маштакова началось строительство современного многоэтажного дома. Изначально предполагалось, что особняк будет снесен. Однако из-за статуса ОКН сделать это оказалось невозможно. Особняк расселили, и застройщик обнес его глухим забором. Городские власти предпринимали попытки спасти памятник истории, но все они были безрезультатными. Реставрация Дома Маштакова началась в 2021 г. и должна быть закончена менее чем за два года.