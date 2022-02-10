Житель Самарской области забил до смерти сожительницу и получил девять лет колонии

Приволжский районный суд Самарской области вынес приговор жителю Хворостянского района, которого обвиняли в угрозе убийством и причинении тяжких травм, повлекших смерть. Об этом сообщает региональная прокуратура.

В сентябре 2021 г. в с. Хворостянка гражданские супруги из-за ревности поссорились с общим знакомым. Хозяин дома замахнулся в сторону мужчины кухонным ножом и пригрозил убийством, после чего ударил оппонента три раза по голове кастрюлей. А вот свою сожительницу мужчина избил так, что от полученных травм она скончалась.

Суд назначил ревнивцу девять лет лишения свободы в колонии строгого режима. Приговор еще не вступил в законную силу.