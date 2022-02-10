Два года колонии получил житель Самарской области за попытку дать взятку

Красноярский районный суд Самарской области рассмотрел уголовное дело автомобилиста, которого обвиняли в попытке дать взятку. Об этом сообщает региональная прокуратура.

В сентябре 2021 г. в с. Красный Яр сотрудники ГИБДД остановили автомобиль мужчины, ранее судимого за наркотики. Полицейские заподозрили, что водитель пьян, и предложили пройти освидетельствование. Нарушитель отказался, предложил полицейским 20 тыс. руб., чтобы избежать ответственности. Сотрудник ГИБДД отказался от взятки.

Суд приговорил мужчину к двум годам лишения свободы в колонии строгого режима. Приговор в законную силу еще не вступил.