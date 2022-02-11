Экс-судья Анна Бондаренко хочет отказаться от назначенного защитника

Советский районный суд Самары начал рассматривать уголовное дело бывшей судьи Анны Бондаренко. Об этом сообщили в пресс-службе суда.
Женщину обвиняют по ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 159 УК РФ ("Покушение на мошенничество в крупном размере").
Напомним, по версии следствия, в октябре 2020 г. местный житель, выступавший в качестве посредника, обратился к судье, с которой поддерживал дружеские отношения, чтобы получить информацию о рассмотрении уголовного дела его знакомой. При этом дело рассматривал другой сотрудник суда.
Бондаренко сказала мужчине, что может передать 400 тыс. руб. сотрудникам суда за вынесение нужного приговора. При этом передавать кому-либо деньги женщина не собиралась.
30 октября 2020 г. мужчина в рамках оперативного эксперимента встретился с обвиняемой у здания Промышленного райсуда и передал деньги. В этот момент женщину и задержали.
Первое заседание по этому уголовному делу состоялось в январе. Подсудимая заявила ходатайство об отказе от защитника, назначенного по требованию суда. Отказ не приняли. Заседание отложено на 14:00 15 февраля 2022 г. в связи с несоблюдением сроков об извещении подсудимой о дате судебного заседания.
Последние комментарии
Да как так происходит? Все равны, а некоторые ровнее?!только за хранение 5 лет дают, судьи продажные! Надеюсь на пересмотр отправят и судью лишат прав.
Моей дочери практически отказали в возможности стать кандидатом в присяжные. Пришло письмо, где ее выбрали из списка избирателей. Она пошла в Пром.администрацию и ей там, вместо того, чтобы зарегистрировать, сказали в коридоре: ну чтоо вы, это такая маленькая вероятность, попасть туда. Я позвонила в канцелярию обл. суда. То же самое, слово в слово. Но позвольте: письмо как разговорит о том, что человека УЖЕ выбрала система из примерно миллиона избирателей в примерно полторы тысячи кандидатов. И если человек подходит по закону о присяжных судьях, то его ставят на учет и он дожидается звонка из суда с предложением прийти на заседание по отбору кандидатов.
Все боятся идти в присяжные.Никто не желает отбиения кукушки со стороны банды убийц
Интересно на фоне этой новости узнать, как обстоят дела по загрязнению нефти хлорорганическими соединениями, которое Самаранефтегаз допустила несколько недель назад. Результатов проверок нет. Кто будет оплачивать "банкет", непонятно. Операционный контроль сдаваемого в систему Транснефти сырья позволил бы всем работать гораздо спокойнее: и поставщикам, и получателям нефти, и транспортировщику.
Журналисты никогда не пишут...в рядах какой партии она состоялась... ..и это нужно указывать в будущем так как на носу выборы