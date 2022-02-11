Экс-судья Анна Бондаренко хочет отказаться от назначенного защитника

Советский районный суд Самары начал рассматривать уголовное дело бывшей судьи Анны Бондаренко. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

Женщину обвиняют по ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 159 УК РФ ("Покушение на мошенничество в крупном размере").

Напомним, по версии следствия, в октябре 2020 г. местный житель, выступавший в качестве посредника, обратился к судье, с которой поддерживал дружеские отношения, чтобы получить информацию о рассмотрении уголовного дела его знакомой. При этом дело рассматривал другой сотрудник суда.

Бондаренко сказала мужчине, что может передать 400 тыс. руб. сотрудникам суда за вынесение нужного приговора. При этом передавать кому-либо деньги женщина не собиралась.

30 октября 2020 г. мужчина в рамках оперативного эксперимента встретился с обвиняемой у здания Промышленного райсуда и передал деньги. В этот момент женщину и задержали.



Первое заседание по этому уголовному делу состоялось в январе. Подсудимая заявила ходатайство об отказе от защитника, назначенного по требованию суда. Отказ не приняли. Заседание отложено на 14:00 15 февраля 2022 г. в связи с несоблюдением сроков об извещении подсудимой о дате судебного заседания.