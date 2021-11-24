В Самаре закончено расследование уголовного дела бывшей судьи

В Самаре завершено расследование уголовного дела бывшей судьи Промышленного районного суда, обвиняемой по ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 159 УК РФ ("Покушение на мошенничество"). Об этом сообщили в СУ СК РФ по Самарской области.

Напомним, по версии следствия, в октябре 2020 г. посредник обратился к судье Анне Бондаренко, с которой поддерживал дружеские отношения, чтобы получить информацию о рассмотрении уголовного дела его знакомой. При этом дело рассматривал другой сотрудник суда.

Обвиняемая сказала, что может передать взятку "нужным" должностным лицам суда за вынесение приговора, не связанного с лишением свободы. По ее словам, такая "услуга" стоила бы 400 тыс. рублей. При этом на самом деле женщина не собиралась передавать деньги кому-либо.

30 октября 2020 г. мужчина в рамках оперативного эксперимента передал судье деньги, после чего ее задержали.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением в ближайшее время будет направлено в суд для рассмотрения.

По данным источника Волга Ньюс, речь идет о бывшей судье Анне Бондаренко. После задержания она подала заявление о прекращении полномочий судьи, которое удовлетворили в ноябре. А в апреле 2021 г. Высшая квалификационная коллегия судей РФ согласилась с возбуждением уголовного дела.