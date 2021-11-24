В Самаре закончено расследование уголовного дела бывшей судьи

В Самаре завершено расследование уголовного дела бывшей судьи Промышленного районного суда, обвиняемой по ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 159 УК РФ ("Покушение на мошенничество"). Об этом сообщили в СУ СК РФ по Самарской области.
Напомним, по версии следствия, в октябре 2020 г. посредник обратился к судье Анне Бондаренко, с которой поддерживал дружеские отношения, чтобы получить информацию о рассмотрении уголовного дела его знакомой. При этом дело рассматривал другой сотрудник суда.
Обвиняемая сказала, что может передать взятку "нужным" должностным лицам суда за вынесение приговора, не связанного с лишением свободы. По ее словам, такая "услуга" стоила бы 400 тыс. рублей. При этом на самом деле женщина не собиралась передавать деньги кому-либо.
30 октября 2020 г. мужчина в рамках оперативного эксперимента передал судье деньги, после чего ее задержали.
Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением в ближайшее время будет направлено в суд для рассмотрения.
По данным источника Волга Ньюс, речь идет о бывшей судье Анне Бондаренко. После задержания она подала заявление о прекращении полномочий судьи, которое удовлетворили в ноябре. А в апреле 2021 г. Высшая квалификационная коллегия судей РФ согласилась с возбуждением уголовного дела.
Последние комментарии
Сколько нужно бобла чтобы оплачивать,статьи передачи.
Скрепдержава в полный рост
За что полицая арестовали. Она кинула в него пластиковой бутылкой а дальше полицай вблдок действовал по инструкции путина: "сЕГОДНЯ ОНИ БРОСАЮТ ПЛАСТИКОВЫЕ БУТЫЛКИ А ЗАВТРА БРОСЯТ КОКТЕЙЛЬ МОЛОТОВА". Полицай действовал на опережение
Это по вашему работа профессионального журналиста? Какие-то нелепые домыслы, кто причастен к делу об убийстве, кто точно невиновен, верю/не верю, личное оценочное суждение о личности Ряскова, его поступках и поведении, какое-то дешёвое сексистское морализаторство на тему "какой должен быть мужчина" и соответствие Ряскова личным представлениям об этом автора статьи, опять же домыслы о мотивации и мыслях Ряскова при совершении тех или иных поступков. Эта желтушная хрень здесь вообще зачем? Автор работает "журналистом" с 12 года и так и на поняла, что смысл работы журналиста в беспристрастном освещении новостей, без оценочных суждений, домыслов и его личной точки зрения/его личного отношения к героям статьи. Это никому не интересно и чудовищно непрофессионально. Не статья, а сплетни в комментариях в соцсетях
А зачем двоюродному брату убивать банкира? Просто интересен мотив. Он ему много денег должен?