В Самарской области осудили водителя, устроившего ДТП с двумя погибшими

Жигулевский городской суд вынес приговор 65-летнему мужчине, которого признали виновным в нарушении ПДД, повлекшем смерть двух человек. Об этом сообщает прокуратура Самарской области.

8 апреля 2020 г. водитель Chevrolet Niva с тремя пассажирами двигался по трассе М-5 в Жигулевске. Он превысил скорость, не уступил дорогу грузовику MAN TGX, из-за этого выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовым Volvo.

В результате два пассажира Chevrolet Niva, в том числе супруга водителя, погибли. Еще одна пассажирка — его дочь получила тяжкие травмы.

Суд приговорил мужчину к четырем годам лишения свободы в колонии-поселении. Также его на два года лишили права заниматься деятельностью. Также удовлетворен гражданский иск о возмещении морального вреда — 1 млн рублей.