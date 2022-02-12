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Футбол Спорт

"Крылья Советов" на сборах сыграют еще два матча

БЕЛЕК. 12 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Заключительный сбор "Крыльев Советов" пройдет также в Турции с 13 по 25 февраля.

У самарской команды запланировано два поединка. 14 февраля самарцы сыграют с "Рубином", а 19 февраля с "Химками".

25 февраля "Крылья" вернутся в Россию, 27 февраля – матч 19-го тура Тинькофф РПЛ против "Ростова". Игра пройдет на выезде и начнется в 15:00 по самарскому времени.

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Андрей Соболев 29 июня 2021 12:55 СМИ: ФК "Крылья Советов" не смог заявить полузащитника Йоана Молло из-за проблем с документами

Поддерживаю и болею!

Андрей Соболев 29 июня 2021 12:54 "Крылья Советов" проиграли сербской "Будучности" - 2:3

Отличная была игра. Очень зрелищная! ⚽️😁

Андрей Соболев 29 июня 2021 12:51 "Крылья Советов" обыграли "Пролетер"

Роман Ежов, действительно, отличился! Молодец, парень!👍☺️

Игорь Митин 08 сентября 2018 10:46 СМИ: ФК "Крылья Советов" не смог заявить полузащитника Йоана Молло из-за проблем с документами

УДАЧИ!!!!!!!!!!!!!!!!

Ivan P. 28 августа 2018 18:47 Полузащитник ЦСКА Георгий Миланов выбирает между "Крыльями Советов" и бундеслигой

Крылья, дотируемые из бюджета, т.е. из нашего с вами кармана, платят зарплату выше бундеслиги??? Доколе?

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