"Крылья Советов" на сборах сыграют еще два матча

Заключительный сбор "Крыльев Советов" пройдет также в Турции с 13 по 25 февраля.
У самарской команды запланировано два поединка. 14 февраля самарцы сыграют с "Рубином", а 19 февраля с "Химками".
25 февраля "Крылья" вернутся в Россию, 27 февраля – матч 19-го тура Тинькофф РПЛ против "Ростова". Игра пройдет на выезде и начнется в 15:00 по самарскому времени.
Последние комментарии
Поддерживаю и болею!
Отличная была игра. Очень зрелищная! ⚽️😁
Роман Ежов, действительно, отличился! Молодец, парень!👍☺️
УДАЧИ!!!!!!!!!!!!!!!!
Крылья, дотируемые из бюджета, т.е. из нашего с вами кармана, платят зарплату выше бундеслиги??? Доколе?