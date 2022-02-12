"Крылья Советов" на сборах сыграют еще два матча

Заключительный сбор "Крыльев Советов" пройдет также в Турции с 13 по 25 февраля.

У самарской команды запланировано два поединка. 14 февраля самарцы сыграют с "Рубином", а 19 февраля с "Химками".

25 февраля "Крылья" вернутся в Россию, 27 февраля – матч 19-го тура Тинькофф РПЛ против "Ростова". Игра пройдет на выезде и начнется в 15:00 по самарскому времени.