Защитником "Крыльев Советов" интересуется "Галатасарай"

Турецкий "Галатасарай" заинтересован в приобретении защитника самарских "Крыльев Советов" Юрия Горшкова, сообщает "РБ Спорт".

По данным портала, представители "Галатасарая" выходили на агента Горшкова и узнавали возможность приобретения футболиста. При этом в сами "Крылья Советов" турецкий клуб не обращался.

Ранее "РБ Спорт" сообщал об интересе к 22-летнему футболисту со стороны "Спартака".

Горшков выступает за "Крылья" с августа 2020 г. и провел 67 игр.