Защитником "Крыльев Советов" интересуется "Галатасарай"

Турецкий "Галатасарай" заинтересован в приобретении защитника самарских "Крыльев Советов" Юрия Горшкова, сообщает "РБ Спорт".
По данным портала, представители "Галатасарая" выходили на агента Горшкова и узнавали возможность приобретения футболиста. При этом в сами "Крылья Советов" турецкий клуб не обращался.
Ранее "РБ Спорт" сообщал об интересе к 22-летнему футболисту со стороны "Спартака".
Горшков выступает за "Крылья" с августа 2020 г. и провел 67 игр.
Последние комментарии
Поддерживаю и болею!
Отличная была игра. Очень зрелищная! ⚽️😁
Роман Ежов, действительно, отличился! Молодец, парень!👍☺️
УДАЧИ!!!!!!!!!!!!!!!!
Крылья, дотируемые из бюджета, т.е. из нашего с вами кармана, платят зарплату выше бундеслиги??? Доколе?