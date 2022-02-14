По инициативе "Единой России" разработают программу по восстановлению детских лагерей в стране

Совет Федерации поддержал инициативу "Единой России" о разработке программы по восстановлению объектов детского отдыха.

Она поможет ликвидировать нехватку лагерей в регионах и повысить качество детской оздоровительной кампании. Предложения по разработке программы и анализ текущей ситуации с состоянием объектов в регионах направлены в Правительство.

"Эту тему поднимала неоднократно "Единая Россия", прошу, чтобы она к этому активно подключилась. Проблема стала такой острой, что о необходимости реновации инфраструктуры детского отдыха говорят все губернаторы. Владимир Путин также поддержал предложение организовать эту работу (по восстановлению объектов детского отдыха — прим.ред.) системно. Мы должны довести до логического завершения формирование госпрограммы и дальше сопровождать по каждому субъекту", — подчеркнула спикер Совфеда Валентина Матвиенко на пленарном заседании.

Как отметила член Высшего совета "Единой России", вице-спикер Совфеда Галина Карелова, программа должна предусматривать меры по стимулированию бизнеса и его активному участию в решении проблемы нехватки детских лагерей.

"Также необходимо Роспотребнадзору в ближайшее время исключить избыточное требование, применяемое в отношении объектов детского отдыха, а также пересмотреть строительные и санитарные нормы и правила", — считает она.

Поддержку сенаторов получила и инициатива "Единой России" о запрете на перепрофилирование детских лагерей, изменение их целевого назначения использование земельных участков, на которых они расположены. Соответствующий законопроект уже внесен в Госдуму.

Сенатор Андрей Кислов, представитель Совета Федерации от Самарской области отметил, что в Самарской области развитая инфраструктура детского отдыха.

"В регионе работает около 50 загородных оздоровительных учреждения. Каждый летний сезон в них отдыхают десятки тысяч ребят. Многие получают возможность сделать это за половину стоимости или бесплатно, за счет регионального бюджета. В основном это воспитанники детских домов, социально-реабилитационных центров, дети с ограниченными возможностями здоровья и попавшие в трудную жизненную ситуацию. Вместе с тем некоторые объекты требуют серьезного обновления. За многие годы они морально и физически устарели и нуждаются в реновации. Поэтому партия "Единая Россия" предложила запустить по все стране специальную госпрограмму. Ее реализация позволит повысить качество детского отдыха, сделать его более комфортным и приятным. Кроме того, она будет способствовать расширению круга ребят, которые смогут провести часть летних каникул в загородных лагерях и получить там заряд бодрости и порцию здоровья. Также сенаторы предложили установить запрет на перепрофилирование объектов детского отдыха. Считаю это решение оправданным, так как таким образом мы сможем защитить их от закрытия и перепрофилирования при смене собственника", — уверен представитель Совета Федерации от Самарской области Андрей Кислов.