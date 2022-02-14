Житель Самарской области сбил на дороге инвалида и получил три года колонии-поселения

Кинель-Черкасский районный суд рассмотрел уголовное дело автомобилиста, сбившего пешехода и уехавшего. Об этом сообщает прокуратура Самарской области.

11 июня 2020 г. 55-летний пьяный водитель в с. Коханы сбил женщину — инвалида 1 группы, которая находилась на обочине дороги. После этого мужчина скрылся. Пострадавшая получила тяжкие травмы.

В суде автомобилист полностью признал вину. Ему назначили три года лишения свободы в колонии-поселении и на полтора года лишили водительских прав. Приговор в законную силу еще не вступил.