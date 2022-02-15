Прокуратура Самары нашла сотни нарушений зимнего содержания города

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Прокуратура Самары в 2021–2022 гг. зафиксировала более 1700 нарушений зимнего содержания города, в том числе более 1300 нарушений при содержании внутриквартальных проездов и придомовых территорий.