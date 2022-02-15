Базовый центр обучения "Т Плюс" будет готовить энергетиков на новом тренажере

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Эксперты Самарского учебно-курсового комбината (базовый центр обучения ПАО "Т Плюс") протестировали тренажер 3К4Т с новым модулем турбины Р-50-130/13. Это компьютерный симулятор работы турбоагрегата. Он моделирует работу агрегата, процессы его запуска и остановки, нештатные ситуации, что позволяет специалистам приобрести практический опыт реагирования.