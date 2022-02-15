Базовый центр обучения "Т Плюс" будет готовить энергетиков на новом тренажере

Эксперты Самарского учебно-курсового комбината (базовый центр обучения ПАО "Т Плюс") протестировали тренажер 3К4Т с новым модулем турбины Р-50-130/13. Это компьютерный симулятор работы турбоагрегата. Он моделирует работу агрегата, процессы его запуска и остановки, нештатные ситуации, что позволяет специалистам приобрести практический опыт реагирования.
Компьютерный тренажер создали ведущие разработчики программного обеспечения для энергетической отрасли специально по заказу ПАО "Т Плюс". Следующим этапом программу дополнят моделью водогрейного котла ПТВМ-100, после чего создадут полную цифровую копию основного оборудования Самарской ТЭЦ.
"Создание цифровых моделей агрегатов ТЭЦ и ГРЭС позволяет создавать для сотрудников, проходящих тестирование, уникальные ситуации, которые невозможно реализовать на действующем оборудовании. Это помогает более эффективно организовать процесс обучения специалистов энергетической отрасли", — отметил директор Самарского учебно-курсового комбината ПАО "Т Плюс" Иван Агриков.
Последние комментарии
У соседей на верхнем этаже тоже стоит тампон Это ужас Все течет по стенам до первого этажа
Да что вы врёте-то? 09 и 10 августа до раннего утра под окнами гремят. В 2:26 проснулся, а они там все гремят и гремят. Ново-Вокзальная, если что. Не стыдно? Почти две недели долбят и долбят. Спасибо за ремонт я бы сказал, если б гуманно и без лжи в СМИ это было бы
Здравствуйте,а по факту не оказания услуги из-за отсутствия контейнера для мусора , тоже рассматриваете претензию ?
Егоров похоже совсем не в теме, кто и за что платит. Наталья Вредина имеет трудовой стаж более 25 лет,налогов она достаточно заплатила, что бы ее не выдерживает на улицу. Квартира у нее хоть и двух комнатная, но не с туалетом на улице, а вполне комфортабельная. Находится более или менее близко к социальным объектам, в частности недалеко от кардиоцентра, который ей необходим по инвалидности. Сделайте ремонт общих коммуникаций, восстановите стены в доме и подъезде!Там ходить опасно!В квартире довольный ремонт, сделанный за свой счет!Наталья скоро в свою квартиру будет наверное заходить по лестнице, которую придется подставлять к балконы второго этажа! Наталья долгое время занималась общественной работой района, в частности и делами по устранению аварийных ситуаций в доме. Люди живы в доме, благодаря ее бдительности. А администрация района и города берет её измором, пытаться выкупить её жилплощадь за гроши, что бы она купила сама себе залупу. Содержите жилье в порядке, и не придется никого выселять. Администрации как всегда дешевле всё сломать,чем не доводить до аварийности! В нашем городе всё делается не для людей, а для отпуска на бумаге, якобы все по закону, за все деньги отчитались, всё растащиди по своим закромам.
и в доме 212 по Воронежской то же и ближайшую неделю не ожидается