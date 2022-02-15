Для клиентов "ЭнергосбыТ Плюс" появился новый канал для передачи показаний приборов учета тепловой энергии

Клиенты АО "ЭнергосбыТ Плюс", получающие квитанции на оплату тепла от ЕРЦ г. о. Тольятти, теперь могут передавать показания счетчиков горячего водоснабжения по телефону с помощью автоматизированной системы. Гражданам достаточно позвонить по телефону 8 (8482) 95-77-85 и сообщить о данных своего прибора учета голосом или с помощью клавиатуры телефона. Прием показаний осуществляется круглосуточно.

Для клиентов АО "ЭнергосбыТ Плюс" в Тольятти и Новокуйбышевске, получающих квитанции на оплату тепла от ПАО "Т Плюс", аналогичный онлайн-канал действует по телефону 8 (800) 700-80-77. Жители Самары могут передавать показания приборов учета тепла по телефону 8 (8462) 54-16-59, жители Сызрани — по телефону 8 (8464) 33-50-28.

Напомним, что энергетики ожидают данные счетчиков по квитанциям от "Т Плюс" в период с 15 по 25 число каждого месяца. В таком случае в платежных документах будут отражены актуальные начисления за горячую воду. Автоматизированная система приема показаний пока готова принимать и обрабатывать информацию с 18 по 23 число каждого месяца.

"Сегодня самым удобным и безопасным форматом общения с энергокомпанией являются дистанционные сервисы. Теперь всем нашим клиентам в Тольятти достаточно позвонить по телефону и следовать подсказкам робота", — отметил директор Самарского филиала АО "ЭнергосбыТ Плюс" Григорий Чернов.

Энергетики советуют: перед звонком на номер 8 (8482) 95-77-85 заранее подготовьте номер своего лицевого счета. Показания приборов учета рекомендуется подавать с числами до запятой. В случае необходимости робот соединит клиента с оператором. Следует учесть, что эта функция возможна в период с 08:00 до 19:00.