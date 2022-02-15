Для клиентов "ЭнергосбыТ Плюс" появился новый канал для передачи показаний приборов учета тепловой энергии

Клиенты АО "ЭнергосбыТ Плюс", получающие квитанции на оплату тепла от ЕРЦ г. о. Тольятти, теперь могут передавать показания счетчиков горячего водоснабжения по телефону с помощью автоматизированной системы. Гражданам достаточно позвонить по телефону 8 (8482) 95-77-85 и сообщить о данных своего прибора учета голосом или с помощью клавиатуры телефона. Прием показаний осуществляется круглосуточно.
Для клиентов АО "ЭнергосбыТ Плюс" в Тольятти и Новокуйбышевске, получающих квитанции на оплату тепла от ПАО "Т Плюс", аналогичный онлайн-канал действует по телефону 8 (800) 700-80-77. Жители Самары могут передавать показания приборов учета тепла по телефону 8 (8462) 54-16-59, жители Сызрани — по телефону 8 (8464) 33-50-28.
Напомним, что энергетики ожидают данные счетчиков по квитанциям от "Т Плюс" в период с 15 по 25 число каждого месяца. В таком случае в платежных документах будут отражены актуальные начисления за горячую воду. Автоматизированная система приема показаний пока готова принимать и обрабатывать информацию с 18 по 23 число каждого месяца.
"Сегодня самым удобным и безопасным форматом общения с энергокомпанией являются дистанционные сервисы. Теперь всем нашим клиентам в Тольятти достаточно позвонить по телефону и следовать подсказкам робота", — отметил директор Самарского филиала АО "ЭнергосбыТ Плюс" Григорий Чернов.
Энергетики советуют: перед звонком на номер 8 (8482) 95-77-85 заранее подготовьте номер своего лицевого счета. Показания приборов учета рекомендуется подавать с числами до запятой. В случае необходимости робот соединит клиента с оператором. Следует учесть, что эта функция возможна в период с 08:00 до 19:00.
Последние комментарии
У соседей на верхнем этаже тоже стоит тампон Это ужас Все течет по стенам до первого этажа
Да что вы врёте-то? 09 и 10 августа до раннего утра под окнами гремят. В 2:26 проснулся, а они там все гремят и гремят. Ново-Вокзальная, если что. Не стыдно? Почти две недели долбят и долбят. Спасибо за ремонт я бы сказал, если б гуманно и без лжи в СМИ это было бы
Здравствуйте,а по факту не оказания услуги из-за отсутствия контейнера для мусора , тоже рассматриваете претензию ?
Егоров похоже совсем не в теме, кто и за что платит. Наталья Вредина имеет трудовой стаж более 25 лет,налогов она достаточно заплатила, что бы ее не выдерживает на улицу. Квартира у нее хоть и двух комнатная, но не с туалетом на улице, а вполне комфортабельная. Находится более или менее близко к социальным объектам, в частности недалеко от кардиоцентра, который ей необходим по инвалидности. Сделайте ремонт общих коммуникаций, восстановите стены в доме и подъезде!Там ходить опасно!В квартире довольный ремонт, сделанный за свой счет!Наталья скоро в свою квартиру будет наверное заходить по лестнице, которую придется подставлять к балконы второго этажа! Наталья долгое время занималась общественной работой района, в частности и делами по устранению аварийных ситуаций в доме. Люди живы в доме, благодаря ее бдительности. А администрация района и города берет её измором, пытаться выкупить её жилплощадь за гроши, что бы она купила сама себе залупу. Содержите жилье в порядке, и не придется никого выселять. Администрации как всегда дешевле всё сломать,чем не доводить до аварийности! В нашем городе всё делается не для людей, а для отпуска на бумаге, якобы все по закону, за все деньги отчитались, всё растащиди по своим закромам.
и в доме 212 по Воронежской то же и ближайшую неделю не ожидается