Свыше 17 млн штрафных санкций получили нерадивые самарские коммунальщики

Только в этом году более тысячи жителей Самарской области обратились в медицинские учреждения по поводу получения травм различной тяжести из-за плохой уборки улиц. Такие цифры озвучил во вторник, 15 февраля, во время прямой трансляция в сети Интернет рабочей встречи губернатора Дмитрия Азарова с активом МКД и представителями УК губернии прокурор Самарской области Сергей Берижицкий.
Прокуратура систематически указывала на неудовлетворительное зимнее содержание улично-дорожной сети и дворовых территорий.
"Ситуацию мы оцениваем достаточно сложной. Только в этом году медучреждения зарегистрировали более 1 тыс. обращений граждан по фактам получения травм различной степени тяжести из-за ненадлежащего содержания улично-дорожной сети и придомовых территорий. Сопутствующий фактор таких нарушений - 53 ДТП, в которых погибли четыре человека, 58 ранено. Это потребовало от органов прокуратуры сместить приоритет нашей деятельности в январе 2022 года на проблему улично-дорожной сети, потому что ситуация накалилась до предела", - рассказал прокурор.
Об этом свидетельствуют многочисленные обращения граждан, которые поступают в адрес органов прокуратуры, отметил Сергей Берижицкий.
"Ежемесячно мы порядка 10 тыс. таких обращений получаем. Мы усилили наше влияние на эту проблематику - и, как результат, более 3 тыс. нарушений закона. В Самаре к административной ответственности по материалам прокуроров привлечено 415 должностных лиц. Всего в рамках координации только по г. Самаре возбуждено 865 административных производств. Если на одно административное производство приходится штраф в размере 10 тысяч, то в Самаре мы имеем свыше 17 млн штрафных санкций - как с руководителей, так и с УК. Эти деньги могли бы быть направлены на решение данной проблемы, однако они будут отрываться от бюджета в том числе, поэтому сегодня для меня важно услышать обратную связь от наших коллег, жителей, понять, где мы можем вместе сконцентрировать наши усилия для того, чтобы решить эту проблему. Мы готовы к совместной работе", - подчеркнул прокурор Самарской области.
Дмитрий Азаров поблагодарил Сергея Берижицкого: "Впервые в таком режиме и по всем направлениям защиты интересов граждан выстраиваем конструктивную совместную работу. Те усилия, которые уже прокуратура предприняла, оказали значительное влияние на ситуацию".
Последние комментарии
У соседей на верхнем этаже тоже стоит тампон Это ужас Все течет по стенам до первого этажа
Да что вы врёте-то? 09 и 10 августа до раннего утра под окнами гремят. В 2:26 проснулся, а они там все гремят и гремят. Ново-Вокзальная, если что. Не стыдно? Почти две недели долбят и долбят. Спасибо за ремонт я бы сказал, если б гуманно и без лжи в СМИ это было бы
Здравствуйте,а по факту не оказания услуги из-за отсутствия контейнера для мусора , тоже рассматриваете претензию ?
Егоров похоже совсем не в теме, кто и за что платит. Наталья Вредина имеет трудовой стаж более 25 лет,налогов она достаточно заплатила, что бы ее не выдерживает на улицу. Квартира у нее хоть и двух комнатная, но не с туалетом на улице, а вполне комфортабельная. Находится более или менее близко к социальным объектам, в частности недалеко от кардиоцентра, который ей необходим по инвалидности. Сделайте ремонт общих коммуникаций, восстановите стены в доме и подъезде!Там ходить опасно!В квартире довольный ремонт, сделанный за свой счет!Наталья скоро в свою квартиру будет наверное заходить по лестнице, которую придется подставлять к балконы второго этажа! Наталья долгое время занималась общественной работой района, в частности и делами по устранению аварийных ситуаций в доме. Люди живы в доме, благодаря ее бдительности. А администрация района и города берет её измором, пытаться выкупить её жилплощадь за гроши, что бы она купила сама себе залупу. Содержите жилье в порядке, и не придется никого выселять. Администрации как всегда дешевле всё сломать,чем не доводить до аварийности! В нашем городе всё делается не для людей, а для отпуска на бумаге, якобы все по закону, за все деньги отчитались, всё растащиди по своим закромам.
и в доме 212 по Воронежской то же и ближайшую неделю не ожидается