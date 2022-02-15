Свыше 17 млн штрафных санкций получили нерадивые самарские коммунальщики

Только в этом году более тысячи жителей Самарской области обратились в медицинские учреждения по поводу получения травм различной тяжести из-за плохой уборки улиц. Такие цифры озвучил во вторник, 15 февраля, во время прямой трансляция в сети Интернет рабочей встречи губернатора Дмитрия Азарова с активом МКД и представителями УК губернии прокурор Самарской области Сергей Берижицкий.

Прокуратура систематически указывала на неудовлетворительное зимнее содержание улично-дорожной сети и дворовых территорий.

"Ситуацию мы оцениваем достаточно сложной. Только в этом году медучреждения зарегистрировали более 1 тыс. обращений граждан по фактам получения травм различной степени тяжести из-за ненадлежащего содержания улично-дорожной сети и придомовых территорий. Сопутствующий фактор таких нарушений - 53 ДТП, в которых погибли четыре человека, 58 ранено. Это потребовало от органов прокуратуры сместить приоритет нашей деятельности в январе 2022 года на проблему улично-дорожной сети, потому что ситуация накалилась до предела", - рассказал прокурор.

Об этом свидетельствуют многочисленные обращения граждан, которые поступают в адрес органов прокуратуры, отметил Сергей Берижицкий.

"Ежемесячно мы порядка 10 тыс. таких обращений получаем. Мы усилили наше влияние на эту проблематику - и, как результат, более 3 тыс. нарушений закона. В Самаре к административной ответственности по материалам прокуроров привлечено 415 должностных лиц. Всего в рамках координации только по г. Самаре возбуждено 865 административных производств. Если на одно административное производство приходится штраф в размере 10 тысяч, то в Самаре мы имеем свыше 17 млн штрафных санкций - как с руководителей, так и с УК. Эти деньги могли бы быть направлены на решение данной проблемы, однако они будут отрываться от бюджета в том числе, поэтому сегодня для меня важно услышать обратную связь от наших коллег, жителей, понять, где мы можем вместе сконцентрировать наши усилия для того, чтобы решить эту проблему. Мы готовы к совместной работе", - подчеркнул прокурор Самарской области.

Дмитрий Азаров поблагодарил Сергея Берижицкого: "Впервые в таком режиме и по всем направлениям защиты интересов граждан выстраиваем конструктивную совместную работу. Те усилия, которые уже прокуратура предприняла, оказали значительное влияние на ситуацию".