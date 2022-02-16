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Театр Культура

20 февраля в "СамАрте" пройдет читка современных немецких пьес

САМАРА. 16 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Проект "Немецкая драма. Читка"(16+) пройдет на учебно-экспериментальной сцене "СамАрта". Актеры ТЮЗа представят пьесы немецкоязычной драматургии из Германии, Австрии и Швейцарии на русском языке.

Мероприятие будут транслировать в прямом эфире на youtube–канале театра.

Расписание читок:

14:00 Сибилла Берг "А ТЕПЕРЬ: В МИР! Или Да мне ваш внешний мир по барабану", режиссер Татьяна Наумова.

16:00 Даниэль Кельман "Сочельник", режиссер Дмитрий Добряков.

18:00 Бонн Парк "Печаль и меланхолия, или Самый одинокий из всех-всех Джордж все-всех-времен. Фрагмент", режиссер Алексей Елхимов.

После читок состоится обсуждение, в котором примут участие драматург Михаил Бартенев, театральные критики, эксперты и члены жюри фестиваля "Золотая Маска" Владимир Спешков и Татьяна Тихоновец, представители Гете-института.

Проект организован при поддержке Гете-института.

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