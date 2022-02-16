20 февраля в "СамАрте" пройдет читка современных немецких пьес

Проект "Немецкая драма. Читка"(16+) пройдет на учебно-экспериментальной сцене "СамАрта". Актеры ТЮЗа представят пьесы немецкоязычной драматургии из Германии, Австрии и Швейцарии на русском языке.
Мероприятие будут транслировать в прямом эфире на youtube–канале театра.
Расписание читок:
14:00 Сибилла Берг "А ТЕПЕРЬ: В МИР! Или Да мне ваш внешний мир по барабану", режиссер Татьяна Наумова.
16:00 Даниэль Кельман "Сочельник", режиссер Дмитрий Добряков.
18:00 Бонн Парк "Печаль и меланхолия, или Самый одинокий из всех-всех Джордж все-всех-времен. Фрагмент", режиссер Алексей Елхимов.
После читок состоится обсуждение, в котором примут участие драматург Михаил Бартенев, театральные критики, эксперты и члены жюри фестиваля "Золотая Маска" Владимир Спешков и Татьяна Тихоновец, представители Гете-института.
Проект организован при поддержке Гете-института.
Последние комментарии
Лучше бы прибавили зарплаты рядовым артистам, чем тратить деньги на собственный пиар, проплачивая подобного рода восхваляющие себя статьи.
Какой же он красавец!
Актёр должен уважать своё дело. Я думаю он подпортил отношение Самарцев к нему.
А где уважение к актеру? Если зритель по свински делает замечание?
зрители тоже не всегда правы, давайте дружно жить