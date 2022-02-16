Обеспечением сирот жильем займется минстрой

В Самарской области полномочия по предоставлению детям-сиротам жилых помещений передадут от министерства социально-демографической и семейной политики министерству строительства. Такое решение было одобрено правительство региона на заседании в среду, 16 февраля.
"14 мая 2021 года вступило в силу постановление правительства РФ № 672, которым мероприятия по обеспечению жильем детей-сирот с 2021 года исключены из государственной программы РФ "Социальная поддержка граждан" и включены в госпрограмму "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан РФ". Таким образом, ответственным за реализацию мероприятия по обеспечению детей-сирот жилыми помещениями на уровне РФ определено Министерство строительства и ЖКХ РФ", — пояснила министр социально-демографической и семейной политики Самарской области Регина Воробьева.
В 40 субъектах РФ данные полномочия также были переданы на уровень региональных строительных ведомств. Ведение учета очередности предоставления жилья детям-сиротам остается за министерством социально-демографической и семейной политики.
Председатель правительства Виктор Кудряшов отметил преимущества этого решения. "Это позволит нам не только приобретать жилье для данной категории граждан на вторичном рынке, но и более четко организовывать процесс строительства жилья. Особенно это важно для территорий, где наблюдается дефицит жилого фонда на вторичном рынке, нет интереса застройщиков к массовой застройке, — настроил ведомство на решение новых задач председатель областного Правительства. — У министерства строительства более тесное взаимодействие с застройщиками, они совместно с муниципальными образованиями могут договариваться о параметрах и стоимости жилья, обеспечивать заблаговременное заключение контрактов не только на текущий год, но и на длительную перспективу".
Виктор Кудряшов поручил региональным минсоцдему и минстрою отработать с депутатами Самарской губернской думы инициативу властей Тольятти о возможности приобретения жилья на вторичном рынке и последующего капитального ремонта с целью его передачи в дальнейшем детям-сиротам. Это дало бы муниципалитетам дополнительную возможность эффективно решать вопрос обеспечения этой категории льготников жильем.
Также на заседании правительства было утверждено и направлено на рассмотрение в губдуму решение о предоставлении новых налоговых льгот — о пониженной ставке налога на прибыль и льготном режиме оплаты налога на имущество для индустриальных парков, осуществляющих деятельность в сфере агропрома.
"Законопроектом предусмотрена льготная налоговая ставка по налогу на прибыль: 13,5% в течение пяти лет начиная с первого периода начисления налога на прибыль и нулевая ставка по налогу на имущество с момента постановки нового имущества на учет", — доложил министр экономического развития и инвестиций региона Дмитрий Богданов.
Председатель правительства также поручил представить предложения по разработке законопроекта о предоставлении льгот по налогу на имущество в отношении вновь вводимых объектов газового хозяйства, которые строятся в рамках поручения президента по социальной газификации (догазификации) населенных пунктов.
"Сэкономленные средства будут являться источником для продолжения программы догазификации. Напомню, в течении этого и частично следующего года мы обеспечим возможность подключения к газоснабжению всех домовладений, которые расположены в газифицированных населенных пунктах. А к 2030 году мы должны полностью завершить газификацию региона, в том числе обеспечить газом негазифицированные населенные пункты, таких у нас осталось немного", — сообщил о планах Виктор Кудряшов.
Последние комментарии
Наконец то. А то раздал свои полномочия всяким Баранниковым. Министр должен быть авторитетным.
Ужасным был министром. Надо было ему учителем остаться.
Не знаю каким министром был Владимир Александрович, но учителем он был потрясающим! Сколько лет прошло, до сих пор помню его систему скорописи:)
Долгий путь.
Явно выраженные признаки коррупцонно составляющих.