Обеспечением сирот жильем займется минстрой

В Самарской области полномочия по предоставлению детям-сиротам жилых помещений передадут от министерства социально-демографической и семейной политики министерству строительства. Такое решение было одобрено правительство региона на заседании в среду, 16 февраля.

"14 мая 2021 года вступило в силу постановление правительства РФ № 672, которым мероприятия по обеспечению жильем детей-сирот с 2021 года исключены из государственной программы РФ "Социальная поддержка граждан" и включены в госпрограмму "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан РФ". Таким образом, ответственным за реализацию мероприятия по обеспечению детей-сирот жилыми помещениями на уровне РФ определено Министерство строительства и ЖКХ РФ", — пояснила министр социально-демографической и семейной политики Самарской области Регина Воробьева.

В 40 субъектах РФ данные полномочия также были переданы на уровень региональных строительных ведомств. Ведение учета очередности предоставления жилья детям-сиротам остается за министерством социально-демографической и семейной политики.

Председатель правительства Виктор Кудряшов отметил преимущества этого решения. "Это позволит нам не только приобретать жилье для данной категории граждан на вторичном рынке, но и более четко организовывать процесс строительства жилья. Особенно это важно для территорий, где наблюдается дефицит жилого фонда на вторичном рынке, нет интереса застройщиков к массовой застройке, — настроил ведомство на решение новых задач председатель областного Правительства. — У министерства строительства более тесное взаимодействие с застройщиками, они совместно с муниципальными образованиями могут договариваться о параметрах и стоимости жилья, обеспечивать заблаговременное заключение контрактов не только на текущий год, но и на длительную перспективу".

Виктор Кудряшов поручил региональным минсоцдему и минстрою отработать с депутатами Самарской губернской думы инициативу властей Тольятти о возможности приобретения жилья на вторичном рынке и последующего капитального ремонта с целью его передачи в дальнейшем детям-сиротам. Это дало бы муниципалитетам дополнительную возможность эффективно решать вопрос обеспечения этой категории льготников жильем.



Также на заседании правительства было утверждено и направлено на рассмотрение в губдуму решение о предоставлении новых налоговых льгот — о пониженной ставке налога на прибыль и льготном режиме оплаты налога на имущество для индустриальных парков, осуществляющих деятельность в сфере агропрома.

"Законопроектом предусмотрена льготная налоговая ставка по налогу на прибыль: 13,5% в течение пяти лет начиная с первого периода начисления налога на прибыль и нулевая ставка по налогу на имущество с момента постановки нового имущества на учет", — доложил министр экономического развития и инвестиций региона Дмитрий Богданов.

Председатель правительства также поручил представить предложения по разработке законопроекта о предоставлении льгот по налогу на имущество в отношении вновь вводимых объектов газового хозяйства, которые строятся в рамках поручения президента по социальной газификации (догазификации) населенных пунктов.

"Сэкономленные средства будут являться источником для продолжения программы догазификации. Напомню, в течении этого и частично следующего года мы обеспечим возможность подключения к газоснабжению всех домовладений, которые расположены в газифицированных населенных пунктах. А к 2030 году мы должны полностью завершить газификацию региона, в том числе обеспечить газом негазифицированные населенные пункты, таких у нас осталось немного", — сообщил о планах Виктор Кудряшов.