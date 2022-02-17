Стала известна дата повторного рассмотрения ходатайства Реналя Мязитова об УДО

В Куйбышевском районном суде Самары назначена дата повторного рассмотрения ходатайства Реналя Мязитова об УДО, об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в суде.

Напомним, что Мязитов признан виновным в мошенничестве и двух эпизодах злоупотребления полномочиями. Ему назначено шесть лет колонии общего режима и штраф 200 тыс. рублей.

Из назначенного срока Мязитов уже отбыл в следственном изоляторе два года и 10 месяцев (с октября 2018 года). Еще в 2020 г. у него появилось право ходатайствовать об условно-досрочном освобождении.

25 октября Куйбышевский районный суд отказал в УДО. Мязитов и его адвокат подали жалобы на это решение. 14 января 2022 г. облсуд отменил постановление районного суда и направил ходатайство об УДО на новое рассмотрение.

Как сообщили корреспонденту Волга Ньюс в Куйбышевском районном суде, ходатайство Реналя Мязитова об освобождении по УДО поступило к ним на новое рассмотрение 25 января и на следующий день был передан судье Наталье Прошиной, которая назначила заседание на 1 марта.