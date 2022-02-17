Стала известна дата повторного рассмотрения ходатайства Реналя Мязитова об УДО

В Куйбышевском районном суде Самары назначена дата повторного рассмотрения ходатайства Реналя Мязитова об УДО, об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в суде.
Напомним, что Мязитов признан виновным в мошенничестве и двух эпизодах злоупотребления полномочиями. Ему назначено шесть лет колонии общего режима и штраф 200 тыс. рублей.
Из назначенного срока Мязитов уже отбыл в следственном изоляторе два года и 10 месяцев (с октября 2018 года). Еще в 2020 г. у него появилось право ходатайствовать об условно-досрочном освобождении.
25 октября Куйбышевский районный суд отказал в УДО. Мязитов и его адвокат подали жалобы на это решение. 14 января 2022 г. облсуд отменил постановление районного суда и направил ходатайство об УДО на новое рассмотрение.
Как сообщили корреспонденту Волга Ньюс в Куйбышевском районном суде, ходатайство Реналя Мязитова об освобождении по УДО поступило к ним на новое рассмотрение 25 января и на следующий день был передан судье Наталье Прошиной, которая назначила заседание на 1 марта.
Последние комментарии
Да как так происходит? Все равны, а некоторые ровнее?!только за хранение 5 лет дают, судьи продажные! Надеюсь на пересмотр отправят и судью лишат прав.
Моей дочери практически отказали в возможности стать кандидатом в присяжные. Пришло письмо, где ее выбрали из списка избирателей. Она пошла в Пром.администрацию и ей там, вместо того, чтобы зарегистрировать, сказали в коридоре: ну чтоо вы, это такая маленькая вероятность, попасть туда. Я позвонила в канцелярию обл. суда. То же самое, слово в слово. Но позвольте: письмо как разговорит о том, что человека УЖЕ выбрала система из примерно миллиона избирателей в примерно полторы тысячи кандидатов. И если человек подходит по закону о присяжных судьях, то его ставят на учет и он дожидается звонка из суда с предложением прийти на заседание по отбору кандидатов.
Все боятся идти в присяжные.Никто не желает отбиения кукушки со стороны банды убийц
Интересно на фоне этой новости узнать, как обстоят дела по загрязнению нефти хлорорганическими соединениями, которое Самаранефтегаз допустила несколько недель назад. Результатов проверок нет. Кто будет оплачивать "банкет", непонятно. Операционный контроль сдаваемого в систему Транснефти сырья позволил бы всем работать гораздо спокойнее: и поставщикам, и получателям нефти, и транспортировщику.
Журналисты никогда не пишут...в рядах какой партии она состоялась... ..и это нужно указывать в будущем так как на носу выборы