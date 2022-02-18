Под Сызранью водитель иномарки "столкнул" фуру в кювет

В четверг, 17 февраля, в 02:00 в Сызранском районе 42-летний водитель Volkswagen Polo на 918 км трассы М-5 "Урал" не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где совершил столкновение со встречным автомобилем MAN в составе с полуприцепом.
После столкновения MAN совершил съезд в левый по ходу своего движения кювет.
Пострадавший водитель легкового автомобиля был госпитализирован в медицинское учреждение, сообщает ГУ МВД по Самарской области.
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Хинштейн не ездит за рулем, поэтому никого не сбивает. Только умничать умеет не понимая что пока ездят машины будут ДТП, пока летают самолеты, они будут падать. А языком болтать фишка Единоросов.
Моя мама увидела его и спасла, она вызвала скорую. Нашла его среди деревьев , в лесу.
Только вот почему то не уточняется, что водитель Lada превысил скоростной режим и двигался со скоростью от 80 до 100 км/ч,и двигался он хоть и в попутно направлении, но по полосе для встречного движения.
А что эти данные скрывают что водитель ваза был пьяный!
Да, у пилотов байков, мозг отсутствует...