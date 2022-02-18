Под Сызранью водитель иномарки "столкнул" фуру в кювет

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В четверг, 17 февраля, в 02:00 в Сызранском районе 42-летний водитель Volkswagen Polo на 918 км трассы М-5 "Урал" не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где совершил столкновение со встречным автомобилем MAN в составе с полуприцепом.

Фото: ГУ МВД по Самарской области