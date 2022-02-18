В Самаре отправили в колонию женщину, обманывавшую туристов

В Самаре суд вынес приговор 50-летней женщине, которую обвиняли в крупных мошенничествах. Об этом сообщает прокуратура Промышленного района.

В 2018 г. самарчанка, являвшаяся директором и учредителем ООО "Горящие туры", получила от 41 клиента свыше 3,9 млн руб. по договорам на турпоездки. При этом деньгами женщина распорядилась по своему усмотрению и не собиралась выполнять обязательства перед клиентами.

Следователи вменили обвиняемой 36 преступлений.

Суд назначил ей четыре года лишения свободы в колонии общего режима.