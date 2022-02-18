Двух мужчин отправили в колонию за ограбление самарчанки

В Самаре суд рассмотрел уголовное дело двух мужчин 30 и 40 лет, которых обвиняли в разбое. Об этом сообщает прокуратура Промышленного района.
Утром 26 мая 2021 г.мужчины во дворе дома увидели подходившую к подъезду женщину и решили напасть на нее, чтобы отобрать сумку и украшения. Злоумышленники дождались, когда жертва зайдет в подъезд, последовали за ней и избили пострадавшую. В итоге грабители смогли забрать только украшения, сумку женщина не отдала.
Суд приговорил одного из нападавших к пяти годам колонии общего режима, а другого — к четырем с половиной годам лишения свободы.
Последние комментарии
Да как так происходит? Все равны, а некоторые ровнее?!только за хранение 5 лет дают, судьи продажные! Надеюсь на пересмотр отправят и судью лишат прав.
Моей дочери практически отказали в возможности стать кандидатом в присяжные. Пришло письмо, где ее выбрали из списка избирателей. Она пошла в Пром.администрацию и ей там, вместо того, чтобы зарегистрировать, сказали в коридоре: ну чтоо вы, это такая маленькая вероятность, попасть туда. Я позвонила в канцелярию обл. суда. То же самое, слово в слово. Но позвольте: письмо как разговорит о том, что человека УЖЕ выбрала система из примерно миллиона избирателей в примерно полторы тысячи кандидатов. И если человек подходит по закону о присяжных судьях, то его ставят на учет и он дожидается звонка из суда с предложением прийти на заседание по отбору кандидатов.
Все боятся идти в присяжные.Никто не желает отбиения кукушки со стороны банды убийц
Интересно на фоне этой новости узнать, как обстоят дела по загрязнению нефти хлорорганическими соединениями, которое Самаранефтегаз допустила несколько недель назад. Результатов проверок нет. Кто будет оплачивать "банкет", непонятно. Операционный контроль сдаваемого в систему Транснефти сырья позволил бы всем работать гораздо спокойнее: и поставщикам, и получателям нефти, и транспортировщику.
Журналисты никогда не пишут...в рядах какой партии она состоялась... ..и это нужно указывать в будущем так как на носу выборы