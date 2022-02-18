Двух мужчин отправили в колонию за ограбление самарчанки

В Самаре суд рассмотрел уголовное дело двух мужчин 30 и 40 лет, которых обвиняли в разбое. Об этом сообщает прокуратура Промышленного района.

Утром 26 мая 2021 г.мужчины во дворе дома увидели подходившую к подъезду женщину и решили напасть на нее, чтобы отобрать сумку и украшения. Злоумышленники дождались, когда жертва зайдет в подъезд, последовали за ней и избили пострадавшую. В итоге грабители смогли забрать только украшения, сумку женщина не отдала.

Суд приговорил одного из нападавших к пяти годам колонии общего режима, а другого — к четырем с половиной годам лишения свободы.