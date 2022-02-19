На благоустройство Маяковского спуска в Самаре выделили 7 млн рублей

Департамент городского хозяйства и экологии ищет подрядчика, который займется благоустройством территории Маяковского спуска. Начальная цена контракта — 7,23 млн рублей.

Победитель торгов должен будет провести комплексный ремонт тротуаров, лестниц, выполнить устройство перильного ограждения и подпорной стены и т. д.

Подрядчика выберут после 11 марта. Работы по контракту следует выполнить до 30 апреля 2022 г.