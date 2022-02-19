16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Арбитраж отказал в аресте счетов "ЭкоСтройРесурса" "ЭкоСтройРесурс" повторно привлекают к ответственности по долгам СК "Родник" Дмитрий Азаров провел совещание по вопросу стабилизации цен на продовольственном рынке Самарской области Самарский производитель подсолнечного масла "ОйлАгро" начал поставки в Китай К банкротству "Родника" привлекают "ЭкоСтройРесурс"

Пищевая промышленность АПК и пищепром

Арбитраж отказал в аресте счетов "ЭкоСтройРесурса"

САМАРА. 19 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 56
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Арбитражный суд рассмотрел заявление УФНС России по Самарской области о привлечении к субсидиарной ответственности контролирующих ООО СК "Родник" лиц и вынес определение о принятии обеспечительных мер в отношении имущества контролирующих должника лиц. Заявленные УФНС требования подлежат частичному удовлетворению, однако в аресте счетов "ЭкоСтройРесурса" налоговикам отказано.

Напомним, ранее стало известно, что "ЭкоСтройРесурс" повторно привлекают к ответственности по долгам СК "Родник". В число ответчиков вошли бенефициар водочного завода Александр Милеев, директора "Родника" Вячеслав Дормидонтов и Павел Сметана, действующий преемник предприятия в лице ООО "Поволжсксий комбинат "Родник", владелец товарных знаков "Родника" — ООО "Интеллектуальное право", регоператор по обращению с ТКО "ЭкоСтройРесурс", ООО "Промышленные технологии" — инициатор банкротства СК "Родник" и владелец недвижимости завода.

В частности, суд запретил филиалу ФГБУ "ФКП Росреестра" по Самарской области совершать регистрационные действия по отчуждению, передаче в залог и обременению любыми иными правами третьих лиц в отношении земельных участков и объектов недвижимости, принадлежащих ООО "Промышленные технологии". Кроме того, решением суда компании "Промышленные технологии" запрещены сделки по отчуждению, передаче в залог и обременению любыми иными правами третьих лиц в отношении земельных участков и объектов недвижимости.

Также вынесен запрет РЭО ГИБДД УМВД России по Самарской области, областному Гостехнадзору совершать регистрационные действия с автотранспортом, принадлежащим ООО "Поволжский комбинат "Родник" и ООО "Экостройресурс".

Накладывается арест на деньги (в том числе денежные средства, которые будут поступать на банковские счета) в пределах суммы требований по обособленному спору (4,35 млрд рублей), принадлежащих Вячеславу Дормидонтову, а также на средства, которые поступят на указанные счета в будущем, в пределах суммы 4, 35 млрд руб.

Кроме того, арбитраж запретил ООО "Интеллектуальное право" совершать действия по 
отчуждению товарных знаков, в отношении которых общество является лицензиатом, а ООО "Поволжский комбинат "Родник" — совершать сделки по отчуждению, передаче в залог и обременению любыми иными правами третьих лиц в отношении основного технологического оборудования (950 единиц).

Отмечается, что отказ в ходатайстве налоговиков о принятии обеспечительных мер не препятствует новому обращению в суд с заявлением об их принятии "в случае приведения дополнительных обстоятельств и представления доказательств, обосновывающих необходимость их принятия".

Определение может быть обжаловано в 10-дневный срок в Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд с направлением апелляционной жалобы через Арбитражный суд Самарской области.

Гид потребителя

Последние комментарии

Максим Морозов 24 июня 2021 03:44 Экс-директор СК "Родник" Павел Сметана: "У завода нет никаких активов"

Веселый дядя. -Я, говорит, дольку купил за 350. -А отдал сколько? -100 отдал. - А почему так? -А началось - что началось? - денег потребовали.))) Я, говорит, трлько благо для завода делал. Взял свои 2,5 ярда и через завод отдал своим же конторам. Я- молодец. А на хуанхэ так делать, почему не напрямую? - вы ничего не понимаете, я эффективный менеджер. Вывод. Хотел кинуть самарских лохов, которые оказались не лохами. Я не прав?

Ольга Голубкова 23 сентября 2016 10:25 На Кошкинской земле варят отличные домашние сыры

Молодцы. Можно еще поехать в Подгоры к Андрею и Елене Замыцким. Они стремительно развиваются в аналогичном деле. Может полелятся секретами.

михаил вдовин 03 августа 2015 10:43 Самарский производитель грибов "Горный холод" наращивает мощность до двух тонн в сутки

А цена какая будет?

михаил вдовин 20 июля 2015 05:33 Самарскую фабрику "Миралакта" обвинили в подделывании сыров

И что дальше?

Макс Кошкин 08 июля 2015 10:06 Ольга Гольчикова: "Если будет принят закон об ограничении продажи пива в ПЭТ-упаковке свыше 0,5 л - потери самарского филиала "Балтики" будут значительными"

Хотя что "Крылья" будут продолжать поддерживать—вот это хорошо.

Фото на сайте

После модернизации "Самаралакто" получит статус инновационного центра компании "Данон"

После модернизации "Самаралакто" получит статус инновационного центра компании "Данон"

Самарский хлебозавод №5 раскрывает уникальные секреты производства хлеба

Самарский хлебозавод №5 раскрывает уникальные секреты производства хлеба

"Алев" формирует рыночный спрос

"Алев" формирует рыночный спрос

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 1 2 3 4 5 6