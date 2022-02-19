Арбитраж отказал в аресте счетов "ЭкоСтройРесурса"

Арбитражный суд рассмотрел заявление УФНС России по Самарской области о привлечении к субсидиарной ответственности контролирующих ООО СК "Родник" лиц и вынес определение о принятии обеспечительных мер в отношении имущества контролирующих должника лиц. Заявленные УФНС требования подлежат частичному удовлетворению, однако в аресте счетов "ЭкоСтройРесурса" налоговикам отказано.

Напомним, ранее стало известно, что "ЭкоСтройРесурс" повторно привлекают к ответственности по долгам СК "Родник". В число ответчиков вошли бенефициар водочного завода Александр Милеев, директора "Родника" Вячеслав Дормидонтов и Павел Сметана, действующий преемник предприятия в лице ООО "Поволжсксий комбинат "Родник", владелец товарных знаков "Родника" — ООО "Интеллектуальное право", регоператор по обращению с ТКО "ЭкоСтройРесурс", ООО "Промышленные технологии" — инициатор банкротства СК "Родник" и владелец недвижимости завода.

В частности, суд запретил филиалу ФГБУ "ФКП Росреестра" по Самарской области совершать регистрационные действия по отчуждению, передаче в залог и обременению любыми иными правами третьих лиц в отношении земельных участков и объектов недвижимости, принадлежащих ООО "Промышленные технологии". Кроме того, решением суда компании "Промышленные технологии" запрещены сделки по отчуждению, передаче в залог и обременению любыми иными правами третьих лиц в отношении земельных участков и объектов недвижимости.

Также вынесен запрет РЭО ГИБДД УМВД России по Самарской области, областному Гостехнадзору совершать регистрационные действия с автотранспортом, принадлежащим ООО "Поволжский комбинат "Родник" и ООО "Экостройресурс".

Накладывается арест на деньги (в том числе денежные средства, которые будут поступать на банковские счета) в пределах суммы требований по обособленному спору (4,35 млрд рублей), принадлежащих Вячеславу Дормидонтову, а также на средства, которые поступят на указанные счета в будущем, в пределах суммы 4, 35 млрд руб.

Кроме того, арбитраж запретил ООО "Интеллектуальное право" совершать действия по

отчуждению товарных знаков, в отношении которых общество является лицензиатом, а ООО "Поволжский комбинат "Родник" — совершать сделки по отчуждению, передаче в залог и обременению любыми иными правами третьих лиц в отношении основного технологического оборудования (950 единиц).

Отмечается, что отказ в ходатайстве налоговиков о принятии обеспечительных мер не препятствует новому обращению в суд с заявлением об их принятии "в случае приведения дополнительных обстоятельств и представления доказательств, обосновывающих необходимость их принятия".

Определение может быть обжаловано в 10-дневный срок в Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд с направлением апелляционной жалобы через Арбитражный суд Самарской области.