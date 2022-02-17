"ЭкоСтройРесурс" повторно привлекают к ответственности по долгам СК "Родник"

УФНС России по Самарской области обратился в арбитражный суд с заявлением о привлечении к субсидиарной ответственности контролирующих ООО СК "Родник" лиц, сообщает конкурсный управляющий банкрота.

В числе ответчиков бенефициар водочного завода Александр Милеев, директора "Родника" Вячеслав Дормидонтов и Павел Сметана, действующий преемник предприятия в лице ООО "Поволжсксий комбинат "Родник", владелец товарных знаков "Родника" - ООО "Интеллектуальное право", регоператор по обращению с ТКО "ЭкоСтройРесурс", ООО "Промышленные технологии" - инициатор банкротства СК "Родник" и владелец недвижимости завода.

Как рассказывал в интервью Волга Ньюс Павел Сметана, ПК "Родник", "Промышленные технологии" и "Интеллектуальное право" входят в структуру бизнеса Александра Милеева.

Ранее привлечь к ответственности "ЭкоСтройРесурс" пытался кредитор "Родника" - ООО "Градус". Компания заподозрила вывод активов с банкрота в пользу регоператора. По мнению кредитора, активы на сумму свыше 1,1 млрд руб. выведены посредством заключения сделок гендиректором завода Вячеславом Дормидонтовым с АО "Актив". Заявитель полагает, что "Актив" служил транзитом для последующего перечисления денег в адрес ООО "ЭкоСтройРесурс", поскольку в то же время у последнего резко (в семь раз) выросли активы.

"Градус" пытался доказать аффилированность контролирующих "Родник" лиц мусорному регоператору: исполнительным директором "ЭкоСтройРесурса" является Вячеслав Дормидонтов, также ранее возглавляющий ООО СК "Родник", экс-председатель совета директоров должника Андрей Пашков сейчас через ООО "Капитал Актив" владеет долей регоператора, так же, как и бывший член совета директоров Василиос Зиакас. Однако суд отказал в удовлетворении ходатайства "Градуса".

Теперь арбитражу предстоит рассмотреть заявление налоговиков, которое оказалось более масштабным по кругу привлекаемых лиц.