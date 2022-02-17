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Пищевая промышленность АПК и пищепром

"ЭкоСтройРесурс" повторно привлекают к ответственности по долгам СК "Родник"

САМАРА. 17 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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УФНС России по Самарской области обратился в арбитражный суд с заявлением о привлечении к субсидиарной ответственности контролирующих ООО СК "Родник" лиц, сообщает конкурсный управляющий банкрота.

В числе ответчиков бенефициар водочного завода Александр Милеев, директора "Родника" Вячеслав Дормидонтов и Павел Сметана, действующий преемник предприятия в лице ООО "Поволжсксий комбинат "Родник", владелец товарных знаков "Родника" - ООО "Интеллектуальное право", регоператор по обращению с ТКО "ЭкоСтройРесурс", ООО "Промышленные технологии" - инициатор банкротства СК "Родник" и владелец недвижимости завода.

Как рассказывал в интервью Волга Ньюс Павел Сметана, ПК "Родник", "Промышленные технологии" и "Интеллектуальное право" входят в структуру бизнеса Александра Милеева.

Ранее привлечь к ответственности "ЭкоСтройРесурс" пытался кредитор "Родника" - ООО "Градус". Компания заподозрила вывод активов с банкрота в пользу регоператора. По мнению кредитора, активы на сумму свыше 1,1 млрд руб. выведены посредством заключения сделок гендиректором завода Вячеславом Дормидонтовым с АО "Актив". Заявитель полагает, что "Актив" служил транзитом для последующего перечисления денег в адрес ООО "ЭкоСтройРесурс", поскольку в то же время у последнего резко (в семь раз) выросли активы.

"Градус" пытался доказать аффилированность контролирующих "Родник" лиц мусорному регоператору: исполнительным директором "ЭкоСтройРесурса" является Вячеслав Дормидонтов, также ранее возглавляющий ООО СК "Родник", экс-председатель совета директоров должника Андрей Пашков сейчас через ООО "Капитал Актив" владеет долей регоператора, так же, как и бывший член совета директоров Василиос Зиакас. Однако суд отказал в удовлетворении ходатайства "Градуса".

Теперь арбитражу предстоит рассмотреть заявление налоговиков, которое оказалось более масштабным по кругу привлекаемых лиц.

Гид потребителя

Последние комментарии

Максим Морозов 24 июня 2021 03:44 Экс-директор СК "Родник" Павел Сметана: "У завода нет никаких активов"

Веселый дядя. -Я, говорит, дольку купил за 350. -А отдал сколько? -100 отдал. - А почему так? -А началось - что началось? - денег потребовали.))) Я, говорит, трлько благо для завода делал. Взял свои 2,5 ярда и через завод отдал своим же конторам. Я- молодец. А на хуанхэ так делать, почему не напрямую? - вы ничего не понимаете, я эффективный менеджер. Вывод. Хотел кинуть самарских лохов, которые оказались не лохами. Я не прав?

Ольга Голубкова 23 сентября 2016 10:25 На Кошкинской земле варят отличные домашние сыры

Молодцы. Можно еще поехать в Подгоры к Андрею и Елене Замыцким. Они стремительно развиваются в аналогичном деле. Может полелятся секретами.

михаил вдовин 03 августа 2015 10:43 Самарский производитель грибов "Горный холод" наращивает мощность до двух тонн в сутки

А цена какая будет?

михаил вдовин 20 июля 2015 05:33 Самарскую фабрику "Миралакта" обвинили в подделывании сыров

И что дальше?

Макс Кошкин 08 июля 2015 10:06 Ольга Гольчикова: "Если будет принят закон об ограничении продажи пива в ПЭТ-упаковке свыше 0,5 л - потери самарского филиала "Балтики" будут значительными"

Хотя что "Крылья" будут продолжать поддерживать—вот это хорошо.

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