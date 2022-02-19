"Крылья" в последнем матче сборов обыграли "Химки"

В последнем матче зимних сборов "Крылья Советов" обыграли подмосковные "Химки" со счетом 7:3. Об этом сообщает пресс-служба самарского футбольного клуба.

За самарскую команду дважды отличились Антон Зиньковский и Сергей Пиняев, по голу забили Максим Глушенков и Данил Липовой. Еще один мяч соперники забили в свои ворота. "Химки" дважды били пенальти, первый оказался результативным, а второй раз мяч попал в штангу.