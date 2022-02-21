Самарский художник перевел мошенникам 850 тыс. рублей

30-летнему художнику из Самары поступил телефонный звонок от неизвестного, который представился сотрудником службы безопасности банка.

Он сообщил мужчине, что на него оформлена заявка на кредит. И для того, чтобы деньги не были перечислены другому лицу, ему необходимо взять кредит и перевести всю сумму на указанные злоумышленником телефонные номера.

В результате потерпевший взял два кредита и перечислил деньги по указанным номерам на общую сумму порядка 850 тыс. рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело, сообщает ГУ МВД по Самарской области.