"Спартак" опроверг переход защитника Ильи Кутепова в "Крылья Советов"

Защитник московского "Спартака" Илья Кутепов не перейдет в "Крылья Советов", сообщает Матч-ТВ со ссылкой на пресс-атташе "красно-белых" Дмитрий Зеленов.

"Новость об уходе в "Крылья Советов" Ильи Кутепова не соответствует действительности", — сообщил Зеленов.

Кутепов покинул расположение "Спартака" по ходу второго сбора в ОАЭ и отправился в Сербию для прохождения восстановление после повреждения голеностопа.