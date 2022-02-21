"Спартак" опроверг переход защитника Ильи Кутепова в "Крылья Советов"

Защитник московского "Спартака" Илья Кутепов не перейдет в "Крылья Советов", сообщает Матч-ТВ со ссылкой на пресс-атташе "красно-белых" Дмитрий Зеленов.
"Новость об уходе в "Крылья Советов" Ильи Кутепова не соответствует действительности", — сообщил Зеленов.
Кутепов покинул расположение "Спартака" по ходу второго сбора в ОАЭ и отправился в Сербию для прохождения восстановление после повреждения голеностопа.
Последние комментарии
Поддерживаю и болею!
Отличная была игра. Очень зрелищная! ⚽️😁
Роман Ежов, действительно, отличился! Молодец, парень!👍☺️
УДАЧИ!!!!!!!!!!!!!!!!
Крылья, дотируемые из бюджета, т.е. из нашего с вами кармана, платят зарплату выше бундеслиги??? Доколе?