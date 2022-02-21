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Транспорт Транспорт и связь

Бесконтактную оплату проезда в маршрутках Самары введут к 2025 году

САМАРА. 21 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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На уровне Самарско-Тольяттинской агломерации планируется к 2025 г. ввести бесконтактную оплату проезда.

Об этом сообщили в департаменте транспорта Самары. 

"Будем стараться ускорить процесс", - добавили в ведомстве.

Напомним, что в 2022-2024 гг. региональные власти планируют внедрить интеллектуальную транспортную систему управления дорожным движением в Самарско-Тольяттинской агломерации. 

В рамках реализации проекта дополнительное оснащение получит подсистема пополосного управления: будут установлены 12 новых дорожных контроллеров, а также подсистема метеомониторинга (пять метеостанций), для удобства участников дорожного движения будут смонтированы динамические информационные табло и знаки переменной информации с актуальными сведениями о погоде и обстановке на дорогах. Всего смонтируютт 18 таких постов, в том числе четыре в Самаре.

Решено дооснастить подсистему светофорного управления - появятся 240 дорожных контроллеров, в том числе 181 в Самаре и 38 в Тольятти.

Будут проведены работы по созданию подсистем директивного и косвенного управления транспортными потоками, центра обработки данных, центра диспетчеризации, мониторинга и управления, подсистемы мониторинга параметров транспортного потока (385 постов мониторинга, в том числе 276 в Самаре и 69 в Тольятти).

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