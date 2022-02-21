Бесконтактную оплату проезда в маршрутках Самары введут к 2025 году

На уровне Самарско-Тольяттинской агломерации планируется к 2025 г. ввести бесконтактную оплату проезда.

Об этом сообщили в департаменте транспорта Самары.

"Будем стараться ускорить процесс", - добавили в ведомстве.

Напомним, что в 2022-2024 гг. региональные власти планируют внедрить интеллектуальную транспортную систему управления дорожным движением в Самарско-Тольяттинской агломерации.

В рамках реализации проекта дополнительное оснащение получит подсистема пополосного управления: будут установлены 12 новых дорожных контроллеров, а также подсистема метеомониторинга (пять метеостанций), для удобства участников дорожного движения будут смонтированы динамические информационные табло и знаки переменной информации с актуальными сведениями о погоде и обстановке на дорогах. Всего смонтируютт 18 таких постов, в том числе четыре в Самаре.

Решено дооснастить подсистему светофорного управления - появятся 240 дорожных контроллеров, в том числе 181 в Самаре и 38 в Тольятти.

Будут проведены работы по созданию подсистем директивного и косвенного управления транспортными потоками, центра обработки данных, центра диспетчеризации, мониторинга и управления, подсистемы мониторинга параметров транспортного потока (385 постов мониторинга, в том числе 276 в Самаре и 69 в Тольятти).