Бесконтактную оплату проезда в маршрутках Самары введут к 2025 году

На уровне Самарско-Тольяттинской агломерации планируется к 2025 г. ввести бесконтактную оплату проезда.
Об этом сообщили в департаменте транспорта Самары.
"Будем стараться ускорить процесс", - добавили в ведомстве.
Напомним, что в 2022-2024 гг. региональные власти планируют внедрить интеллектуальную транспортную систему управления дорожным движением в Самарско-Тольяттинской агломерации.
В рамках реализации проекта дополнительное оснащение получит подсистема пополосного управления: будут установлены 12 новых дорожных контроллеров, а также подсистема метеомониторинга (пять метеостанций), для удобства участников дорожного движения будут смонтированы динамические информационные табло и знаки переменной информации с актуальными сведениями о погоде и обстановке на дорогах. Всего смонтируютт 18 таких постов, в том числе четыре в Самаре.
Решено дооснастить подсистему светофорного управления - появятся 240 дорожных контроллеров, в том числе 181 в Самаре и 38 в Тольятти.
Будут проведены работы по созданию подсистем директивного и косвенного управления транспортными потоками, центра обработки данных, центра диспетчеризации, мониторинга и управления, подсистемы мониторинга параметров транспортного потока (385 постов мониторинга, в том числе 276 в Самаре и 69 в Тольятти).
Последние комментарии
Почему-то никто не вспомнит, что в 70-х и 80-х годах практически все трамвайные стрелки в Куйбышеве были автоматические.
А ничего,что мы ,живущие на заводском шоссе,будем с 24 до 7 слушать рёв большегрузов?!
Конечно надо. А на этом кто-нибудь ездил https://na-avtobus.ru/raspisanie/sam/samara/sam/bogatoe/?
А может имеет смысл за эти деньги обновить весь трамвайный парк Самары? Может имеет смысл закупить трамваи не производства видимо фирмы Porsche, а от каких-то местных производителей, или тех же белоруссов? Ну не может же трамвай стоить как как экспортный вариант Т-72?? (каталожная цена 1.4 млн. $).
11 АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ СУД СНЯЛ АРЕСТ С ПОДГОТОВЛЕННЫХ ХАКИМОВОЙ ДЛЯ ПРОДАЖИ "ДОБРОСОВЕСТНЫМ ПРИОБРЕТАТЕЛЯМ" 10 УЧАСТКОВ ЗЕМЛИ ВОКРУГ АВТОВОКЗАЛА. ЕСЛИ КУПЛЯ ПРОДАЖА СОСТОИТСЯ, ЭТА СДЕЛКА СТАНЕТ АФЕРОЙ ГОДА, КОГДА УЧАСТКИ ЗЕМЛИ ОСТАВШИЕСЯ В СОБСТВЕННОСТИ ХАКИМОВОЙ ТОЛЬКО НА БУМАГЕ, ПО ДОГОВОРУ ПРИЗНАННОМУ СУДОМ ПОВОЛЖСКОГО РЕГИОНА НИЧТОЖНЫМ, ПЕРЕЙДУТ ТРЕТЬИМ ЛИЦАМ. НО ЭТО СДЕЛАЕТ ВЕСЬМА ПРОБЛЕМНЫМ ВОЗВРАТ ЗЕМЛИ ПОД КОНТРОЛЬ МУНИЦИПАЛИТЕТА. ВМЕСТЕ С ЭТИМ ХОДЯТ СЛУХИ ЧТО ПРОКУРАТУРА УСПЕЛА ЗАЯВИТЬ НОВЫЕ ИСКИ В ЗАЩИТУ ПРАВ ГРАЖДАН И СНОВА АРЕСТОВАТЬ ЭТИ УЧАСТКИ.