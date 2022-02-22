Энергетики "Т Плюс" отработают праздничный день в режиме повышенной готовности

В целях обеспечения надежного теплоснабжения филиал "Самарский" ПАО "Т Плюс" отработает праздничный день в режиме повышенной готовности.
В частности, сотрудники аварийно-ремонтных бригад останутся на своих рабочих местах для оперативного устранения любых неисправностей на тепловых сетях. На ТЭЦ, ГРЭС и котельных будет осуществляться усиленный контроль состояния технологического оборудования. Особое внимание уделено дополнительным мерам обеспечения антитеррористической защищенности: усилена охрана объектов энергетики, ужесточены пропускной и внутриобъектовый режимы.
В случае возникновения проблем с теплоснабжением жители Самары, Тольятти, Новокуйбышевска и Сызрани могут обращаться либо в свои управляющие компании и ТСЖ, либо сообщать о нарушениях специалистам оперативно-диспетчерских служб: ПТС (Самара) — 279-65-00 или в интернет-приемную teplo.energy, Тепловые сети Тольятти — 719-252 и 283-322, Тепловые сети Новокуйбышевска — 6-27-60, Тепловые сети Сызрани — 929-251.
Последние комментарии
У соседей на верхнем этаже тоже стоит тампон Это ужас Все течет по стенам до первого этажа
Да что вы врёте-то? 09 и 10 августа до раннего утра под окнами гремят. В 2:26 проснулся, а они там все гремят и гремят. Ново-Вокзальная, если что. Не стыдно? Почти две недели долбят и долбят. Спасибо за ремонт я бы сказал, если б гуманно и без лжи в СМИ это было бы
Здравствуйте,а по факту не оказания услуги из-за отсутствия контейнера для мусора , тоже рассматриваете претензию ?
Егоров похоже совсем не в теме, кто и за что платит. Наталья Вредина имеет трудовой стаж более 25 лет,налогов она достаточно заплатила, что бы ее не выдерживает на улицу. Квартира у нее хоть и двух комнатная, но не с туалетом на улице, а вполне комфортабельная. Находится более или менее близко к социальным объектам, в частности недалеко от кардиоцентра, который ей необходим по инвалидности. Сделайте ремонт общих коммуникаций, восстановите стены в доме и подъезде!Там ходить опасно!В квартире довольный ремонт, сделанный за свой счет!Наталья скоро в свою квартиру будет наверное заходить по лестнице, которую придется подставлять к балконы второго этажа! Наталья долгое время занималась общественной работой района, в частности и делами по устранению аварийных ситуаций в доме. Люди живы в доме, благодаря ее бдительности. А администрация района и города берет её измором, пытаться выкупить её жилплощадь за гроши, что бы она купила сама себе залупу. Содержите жилье в порядке, и не придется никого выселять. Администрации как всегда дешевле всё сломать,чем не доводить до аварийности! В нашем городе всё делается не для людей, а для отпуска на бумаге, якобы все по закону, за все деньги отчитались, всё растащиди по своим закромам.
и в доме 212 по Воронежской то же и ближайшую неделю не ожидается