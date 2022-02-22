"Крылья" и "Спартак" обменялись футболистами Черновым и Гапоновым

"Крылья Советов" и "Спартак" в последний день трансферного окна смогли договориться о переходах двух футболистов.

Состав красно-белых этой зимой пополнит защитник Никита Чернов, подписавший со столичным клубом контракт, который должен был вступить в силу летом 2022 года.

Никита Чернов перешел в самарскую команду летом 2019 г., за это время он провел 75 матчей, в которых забил 5 голов и отдал 4 голевые передачи.

К "Крыльям" присоединится 24-летний центральный защитник Илья Гапонов, который будет выступать под 95 номером. Футболист будет взят в аренду с правом выкупа.

Гапонов начинал свою карьеру в столичном клубе "Строгино". Всего на его счету 23 матча в составе "Спартака" и 59 игр за "Спартак-2".