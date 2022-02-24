В Самарскую область прибыли первые переселенцы из ДНР

В Самарскую область прибыли первые вынужденные переселенцы из ДНР. Это семейная пара, которая самостоятельно добралась до нашего региона из Донецка. Людям уже оказана необходимая помощь, в том числе медицинская.

Юрий и Валентина Зайченко (оба — 1958 года рождения) проживали в Донецке, рядом с аэропортом. После объявления всеобщей эвакуации они решили покинуть ДНР самостоятельно. Изучив информацию о регионах РФ, где готовы принять переселенцев, и с учетом наличия билетов в продаже, поездом добрались до Самары.

По прибытию семейной паре была оказана помощь, их разместили в один из пунктов временного размещения (ПВР), который базируется в лагере "Космос-2" (Красноярский район). Переселенцы прошли медицинское обследование, получили помощь по всем миграционным и юридическим вопросам.

Сейчас Юрий и Валентина Зайченко находятся под контролем медиков, специалистов социальных служб, проживают в комфортном номере, организовано питание.

"У нас все очень отлично! С нами как с детками обращаются — с любовью и заботой. Спрашивают про настроение. В такие минуты даже забываешь, как все сейчас там. У меня муж перенес инсульт и тяжело переболел короновирусной инфекцией. Почти 1,5 месяца он был на кислороде. Врачи говорили, что шансы выжить — 50 на 50. Сегодня здесь мы прошли полный медицинский осмотр. И нас обрадовали, что у мужа сейчас состояние хорошее", — рассказала Валентина Зайченко.

Всего в Самарской области подготовлено 4 ПВР. Помимо "Космоса-2", это базы отдыха "Дубки" (Самара) и "Волжанка" (п.Волжский), санаторий "Колос" (Кинель-Черкасский район). Накануне готовность ПВР и ответственных служб проверил губернатор Дмитрий Азаров.

Подготовлены комфортные номера для проживания, организовано питание, будет обеспечен образовательный процесс и досуг детей, которые составят примерно половину от всех ожидаемых переселенцев.

Глава региона обратил особое внимание на условия проживания детей, создания им комфортной и безопасной обстановки. В ПВР будут учтены все потребности пожилых лиц и людей, имеющих какие — либо заболевания или ограничения здоровья. Готовность помочь прибывающим с Донбасса людям высказали многие жители региона, общественные организации.

Глава Самарской области Дмитрий Азаров поблагодарил и обратился ко всем землякам, подчеркнул, что умение объединяться ради помощи людям в трудную минуту — всегда была неотъемлемой чертой его земляков, жителей региона.

"Сегодня, я уверен, все российское общество объединилось вокруг решения президента страны Владимира Владимировича Путина поддержать жителей Донецкой и Луганской народных республик, которые хотят одного — сохранить свою жизнь, свои традиции, свой отчий дом, иметь право жить на родной земле", — убежден Дмитрий Азаров.

Напомним, на днях Герой России, генерал армии Александр Баранов предложил создать внепартийную общественную организацию по оказанию помощи Донбассу. Дмитрий Азаров предложение одобрил и вышел с инициативой о том, что это патриотическое движение должно стать всероссийским и поддержать решения президента России Владимира Путина.

Напомним, что для помощи всем прибывающим из ДНР и ЛНР в Самарскую область работает "горячая линия" министерства социально-демографической и семейной политики региона: 8 800 100 56 61.