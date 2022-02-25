Самарские таможенники задержали контрафактный Louis Vuitton на 8 млн рублей

Сотрудники Самарской таможни задержали следовавшую из Казахстана фуру с грузом контрафакта на 8 млн рублей.

Автомобиль остановили в районе с. Большая Черниговка. В нем были 106 игрушечных зайцев и медведей с логотипом Louis Vuitton более чем на 8 млн рублей.

Таможенники передали материалы проверки транспортной полиции для возбуждения уголовного дела по ч. 1 ст. 180 УК РФ ("Незаконное использование чужого товарного знака, причинившее крупный ущерб").