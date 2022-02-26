В Самаре ищут 12-летнюю девочку, ушедшую из дома в пос. Мехзавод

Всех, кто видел подростка или знает о том, где она может находиться, просьба обращаться в ближайший отдел полиции или по телефону 8 (846) 373-76-40, 8(999)-701-02-33 или 112.
В отдел полиции № 8 Управления МВД России по городу Самаре обратилась местная жительница, которая сообщила, что ее 12-летняя дочь 24 февраля, примерно в 12:45 час, ушла из дома, расположенного в п. Мехзавод областного центра, и до настоящего времени ее местонахождение неизвестно.
Полицейские составили и распространили ориентировку с приметами подростка среди личного состава полиции, Росгвардии, организаций правоохранительной направленности и волонтеров.
Наружные наряды полиции, участковые уполномоченные, инспекторы по делам несовершеннолетних и сотрудники уголовного розыска направлены на розыск несовершеннолетней, обход дворов, улиц и торговых центров, осмотр подвалов, чердачных помещений, заброшенных строек и мест концентрации несовершеннолетних.
Помощь в розыске девочки оказывают представители добровольческого общественного объединения "Лиза Алерт".
Приметы девочки: на вид 12-13 лет, рост 150-155 см, худощавого телосложения, волосы прямые темно-русые. Одета в куртку светло-розового цвета, штаны черного цвета, шапку красного цвета и ботинки черного цвета. При себе у девушки черный рюкзак.
Последние комментарии
а вы у него делали откликнитесь напишите мне
Только позавчера читол новости,что птичку хотят застроить,а сегодня уже там крупный пожар.
А также есть пострадавшие от КПК Родник, КПК Добрыня,КПК Финброкер и пр.Всего более 200 чел.Людей обокрали на десятки миллионов рублей.Мало того,инвестиции страховались МОВС(страховая организация). И всё это с разрешения ЦБ РФ. И это только по Москве.Дела тянуться с 2018года. Уже выиграли все суды.Сейчас занимается АС г.Москвы. Занимается прокуратура г.Москвы....никого не задержали.Ни у кого ничего не изъяли.Миллионные долги лотами выставлены на торги. К 27 дек.2021г. девятимиллионный долг будет стоить 317000руб. Так,что спешите купить.А учредители спокойно свободно передвигаются по стране и ездят за границу
И это правильно!!!! Страховка тот несчастного случаЯ на воде и страховка гражданской ответственности за причинения вреда!!! И подороже!!! Чтобы бомжи на реку не вылезали!!
Да как так происходит? Все равны, а некоторые ровнее?!только за хранение 5 лет дают, судьи продажные! Надеюсь на пересмотр отправят и судью лишат прав.