В Самаре ищут 12-летнюю девочку, ушедшую из дома в пос. Мехзавод

Всех, кто видел подростка или знает о том, где она может находиться, просьба обращаться в ближайший отдел полиции или по телефону 8 (846) 373-76-40, 8(999)-701-02-33 или 112.

В отдел полиции № 8 Управления МВД России по городу Самаре обратилась местная жительница, которая сообщила, что ее 12-летняя дочь 24 февраля, примерно в 12:45 час, ушла из дома, расположенного в п. Мехзавод областного центра, и до настоящего времени ее местонахождение неизвестно.

Полицейские составили и распространили ориентировку с приметами подростка среди личного состава полиции, Росгвардии, организаций правоохранительной направленности и волонтеров.

Наружные наряды полиции, участковые уполномоченные, инспекторы по делам несовершеннолетних и сотрудники уголовного розыска направлены на розыск несовершеннолетней, обход дворов, улиц и торговых центров, осмотр подвалов, чердачных помещений, заброшенных строек и мест концентрации несовершеннолетних.

Помощь в розыске девочки оказывают представители добровольческого общественного объединения "Лиза Алерт".

Приметы девочки: на вид 12-13 лет, рост 150-155 см, худощавого телосложения, волосы прямые темно-русые. Одета в куртку светло-розового цвета, штаны черного цвета, шапку красного цвета и ботинки черного цвета. При себе у девушки черный рюкзак.