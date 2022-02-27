В Самаре нашли пропавшую 12-летнюю девочку

В субботу, 26 февраля, в Самаре закончились поиски пропавшей двумя днями ранее несовершеннолетней девочки, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

"Несовершеннолетняя разыскана! Противоправных действий в отношении девушки не совершалось", — такая информация поступила от самарской полиции.

Напомним, ранее в отдел полиции № 8 Управления МВД России по городу Самаре обратилась местная жительница, которая сообщила, что ее 12-летняя дочь 24 февраля, примерно в 12:45 ушла из дома, расположенного в п. Мехзавод областного центра, и до настоящего времени ее местонахождение неизвестно.