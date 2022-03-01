Суд повторно отказал Реналю Мязитову в УДО

Во вторник, 1 марта, Куйбышевский районный суд Самары рассмотрел ходатайство Реналя Мязитова об УДО и отказал. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в суде.

Напомним, 17 ноября 2020 г. Самарский районный суд Самары признал Мязитова виновным в мошенничестве и двух эпизодах злоупотребления полномочиями. Ему назначили шесть лет колонии общего режима и штраф 200 тыс. рублей. Оспорить приговор в областном суде не удалось.

Из назначенного срока Мязитов уже отбыл в следственном изоляторе два года и 10 месяцев (с октября 2018 года). Еще в 2020 г. у него появилось право ходатайствовать об условно-досрочном освобождении.

25 октября 2021 г. Куйбышевский районный суд отказал в удовлетворении ходатайства Мязитова об УДО. Осужденный и его адвокат подали жалобу на это решение в областной суд. Там жалобу рассмотрели и отправили ходатайство об УДО на новое рассмотрение в районный суд.

1 марта Куйбышевский районный суд снова отказал Мязитову в УДО.