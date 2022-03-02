16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В Самарской области снят запрет на ввоз мяса из Казахстана Масленица в Самаре пройдет без широких народных гуляний Самарский центр сбора гуманитарной помощи принял 367 звонков, помощь оказали 435 благотворителей Жители региона получили доступ к достоверной информации о социально-экономической ситуации в России Пускать ли посетителей на фудкорты — каждый муниципалитет будет решать самостоятельно

Общество

В Самарской области снят запрет на ввоз мяса из Казахстана

САМАРА. 2 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 16
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В Самарской области сняли запрет на ввоз продукции животноводства и восприимчивых к ящуру животных с территории Казахстана и Оренбургской области. Постановление регионального правительства опубликовано во вторник, 1 марта.

Запреты сняты в связи с отменой карантина по ящуру в Оренбургской области и проведенной иммунизации крупного и мелкого рогатого скота в Самарской области.

Напомним, что ограничения вводились 4 января 2022 год в связи с неблагополучной эпизоотической ситуацией в Оренбургской области, а также с информацией о массовом падеже крупного рогатого скота с характерными клиническими признаками в Казахстане.

19 января губернатор Самарской области Дмитрий Азаров подписал постановление о введении режима повышенной готовности из-за угрозы распространения ящура.

Гид потребителя

Последние комментарии

Georgii Semashko 16 февраля 2022 17:06 Эксперты: Рост показателей, характеризующих качество жизни, в Самарской области значительный

Хорошо, что эту "аналитику" не читает население. Один эксперт - пиарщик на подряде, второй - местный чиновник. Ну и "экспертиза" соответствующая. Состояние экономики и кошельков граждан - удручающее, население сокращается ударными темпами, а называется это всё почему-то "стратегией лидерства". Просто оксюморон какой-то. И да, буду приятно удивлён, если этот комментарий не будет удалён модератором.

Sergei K 16 февраля 2022 06:42 Затравили до больницы: родители ученицы добиваются уголовного преследования руководителей частной школы

Мы платили туда 50.000 рублей как вступительные без чека, учебники сами покупали. Наш сын там учился 2 года, кормили холодными помоями - испортили желудок-лечились долго. Знания слабые, специально занижали оценки и намекали "позолотить ручку".Постоянные поборы на подарки для учителей и всякую ерунду!Ушли в гос школу и не желеем- лучше платить репетиторам, чем этим аферистам.

Наталья Кузнецова 05 февраля 2022 16:35 Самарские школьники переведены на "удаленку"

9 и 11классы не белеют?

Герасим Мумукин 27 декабря 2021 17:10 Дмитрий Муратов отказался от звания почетного гражданина Самарской области

Как же пережить этот выпендрёж ??? Кто ты такой - ЧУМА!!!

Наталия Завьялова 27 ноября 2021 11:06 В трех квартирах Промышленного района затампонировали канализацию за долги перед "РКС-Самара"

У соседей на верхнем этаже тоже стоит тампон Это ужас Все течет по стенам до первого этажа

Фото на сайте

В Самарскую область прибыли первые вынужденные переселенцы из ДНР

В Самарскую область прибыли первые вынужденные переселенцы из ДНР

10 молодых семей Похвистнева в ближайшее время смогут улучшить жилищные условия

10 молодых семей Похвистнева в ближайшее время смогут улучшить жилищные условия

Студентка из Самары удостоилась титула Мисс Мира

Студентка из Самары удостоилась титула Мисс Мира

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
28 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3