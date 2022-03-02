В Самарской области снят запрет на ввоз мяса из Казахстана

В Самарской области сняли запрет на ввоз продукции животноводства и восприимчивых к ящуру животных с территории Казахстана и Оренбургской области. Постановление регионального правительства опубликовано во вторник, 1 марта.

Запреты сняты в связи с отменой карантина по ящуру в Оренбургской области и проведенной иммунизации крупного и мелкого рогатого скота в Самарской области.

Напомним, что ограничения вводились 4 января 2022 год в связи с неблагополучной эпизоотической ситуацией в Оренбургской области, а также с информацией о массовом падеже крупного рогатого скота с характерными клиническими признаками в Казахстане.

19 января губернатор Самарской области Дмитрий Азаров подписал постановление о введении режима повышенной готовности из-за угрозы распространения ящура.