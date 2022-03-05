В Самаре возбуждено три уголовных дела из-за травм горожан сошедшим с крыш снегом

В Самаре возбуждено третье уголовное дело по фактам травмирования местных жителей в результате падения надели с крыши многоквартирного дома, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Самарской области.

Напомним, что предыдущие два случая травмирования произошли в феврале.

По версии следствия, 1 марта в вечернее время в результате падения наледи с крыши одного из многоквартирных домов, расположенных по ул. Авроры в Советском районе города Самары, 69 — летняя женщина получила травмы головы. Пострадавшая была доставлена в одно из медицинских учреждений города, где ей была оказана необходимая медицинская помощь. В настоящее время ее жизни и здоровью ничего не угрожает.

По версии следствия, во всех случаях причиной травмирования местных жителей явилось ненадлежащее оказание управляющей компанией услуг по чистке кровли указанного дома от снега и наледи. В настоящее время расследование уголовных дел продолжается.

Следственное управление обращает внимание, что необеспечение организациями ЖКХ и региональными органами власти своевременной очистки крыш зданий, а также ограничения прохода в опасных зонах влечет уголовную ответственность в случае наступления последствий для граждан и призывает граждан соблюдать меры предосторожности.