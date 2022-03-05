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Суды Происшествия

В Самаре вынесли новый приговор бывшему начальнику конвоя областного ГУФСИН

САМАРА. 5 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В феврале Ленинский районный суд Самары вынес приговор бывшему начальнику Управления по конвоированию ГУФСИН России по Самарской области Андрею Апанасику. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в прокуратуре Самарской области.

Его признали виновным в злоупотреблении полномочиями (ч. 1 ст. 285 УК РФ).

Напомним, с мая 2014 г. по июль 2019 г. Апанасик трудоустроил четырех человек и выплатил им зарплату - более 6,79 млн руб., хотя фактически они не работали. Эти люди - О.Приходько, И.Бережная, А.Тайгалова и Е.Стаканов - были спортсменами и представляли ведомство на соревнованиях. При этом они состояли на должностях инспекторов по конвоированию, вот только должностных обязанностей не выполняли. Они отсутствовали на рабочем месте по четыре часа или прогуливали рабочие дни полностью без уважительных причин.

Следствие посчитало, что Апанасик знал об этих нарушениях, но не увольнял сотрудников, в том числе из-за того, что в случае неполной укомплектованности штата его раскритикует руководство регионального УФСИН.

Суд 21 февраля признал Андрея Апанасика виновным в злоупотреблении полномочиями (ч. 1 ст. 285 УК РФ) и назначил ему год лишения свободы условно с годичным испытательным сроком. 3 марта адвокат подал на него апелляционную жалобу.

Напомним, это уже второй приговор, оглашенный Андрею Апанасику. Первый приговор ему вынес Ленинский райсуд 12 октября 2020 года. Суд признал его виновным в злоупотреблении полномочиями (ч. 1 ст. 285 УК РФ) и назначил два года лишения свободы условно, а также на год лишил права занимать должности на госслужбе, связанные с административно-хозяйственными полномочиями. Также суд взыскал с него в пользу ФСИН свыше 7,7 млн рублей и оставил арест на имущество - дом в Сергеевке Красноярского района.

28 декабря 2020 г. облсуд отменил приговор районного суда и направил дело на новое рассмотрение в тот же районный суд в ином составе. И суд сохранил арест на имущество Апанасика - жилой дом и земельный участок.

После этого дело из райсуда вернулось в прокуратуру. Арест на имущество сохранился. Это постановление также пытались обжаловать, но 12 апреля 2021 года. Областной суд оставил его без изменений. Сейчас уголовное дело снова поступило в Ленинский районный суд. 21 февраля Апанасику вынесли приговор.

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