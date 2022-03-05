В Самарской области задержали 18 участников наркоторговой ОПГ

В Самарской области арестовали 18 предполагаемых участников ОПГ, занимавшейся торговлей наркотиками. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.
По версии следствия, в 2021 г. четверо граждан соседнего государства - мужчины 20, 28 лет и две женщины 31 года - создали преступное сообщество, в которое вошли не менее чем 14 их соотечественников.
С января по ноябрь они распространяли наркотики через тайники в различных регионах РФ. При задержании у подозреваемых изъяли более 5 кг героина.
Обвиняемым вменяют не менее 58 тяжких и особо тяжких наркопреступлений. Также в уголовном деле фигурирует ч. 1, 2 ст. 210 УК РФ ("Организация преступного сообщества или участие в нем"). 17 человек заключены под стражу, одна обвиняемая находится под домашним арестом.
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а вы у него делали откликнитесь напишите мне
А также есть пострадавшие от КПК Родник, КПК Добрыня,КПК Финброкер и пр.Всего более 200 чел.Людей обокрали на десятки миллионов рублей.Мало того,инвестиции страховались МОВС(страховая организация). И всё это с разрешения ЦБ РФ. И это только по Москве.Дела тянуться с 2018года. Уже выиграли все суды.Сейчас занимается АС г.Москвы. Занимается прокуратура г.Москвы....никого не задержали.Ни у кого ничего не изъяли.Миллионные долги лотами выставлены на торги. К 27 дек.2021г. девятимиллионный долг будет стоить 317000руб. Так,что спешите купить.А учредители спокойно свободно передвигаются по стране и ездят за границу
Сколько нужно бобла чтобы оплачивать,статьи передачи.
Скрепдержава в полный рост
За что полицая арестовали. Она кинула в него пластиковой бутылкой а дальше полицай вблдок действовал по инструкции путина: "сЕГОДНЯ ОНИ БРОСАЮТ ПЛАСТИКОВЫЕ БУТЫЛКИ А ЗАВТРА БРОСЯТ КОКТЕЙЛЬ МОЛОТОВА". Полицай действовал на опережение