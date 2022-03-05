В Самарской области задержали 18 участников наркоторговой ОПГ

В Самарской области арестовали 18 предполагаемых участников ОПГ, занимавшейся торговлей наркотиками. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

По версии следствия, в 2021 г. четверо граждан соседнего государства - мужчины 20, 28 лет и две женщины 31 года - создали преступное сообщество, в которое вошли не менее чем 14 их соотечественников.

С января по ноябрь они распространяли наркотики через тайники в различных регионах РФ. При задержании у подозреваемых изъяли более 5 кг героина.

Обвиняемым вменяют не менее 58 тяжких и особо тяжких наркопреступлений. Также в уголовном деле фигурирует ч. 1, 2 ст. 210 УК РФ ("Организация преступного сообщества или участие в нем"). 17 человек заключены под стражу, одна обвиняемая находится под домашним арестом.